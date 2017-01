Trump y republicanos buscan una solución para los dreamers

WASHINGTON D.C. (AP)

El destino de cientos de miles de migrantes jóvenes que estaban protegidos de la deportación por una ley del ex presidente Barack Obama sigue siendo incierto. La omisión de este grupo en la orden ejecutiva de Donald Trump contra la inmigración da esperanzas a sus defensores: el republicano podría haber suavizado su opinión sobre lo que en su día calificó de "amnistía ilegal", pero otros dicen que abandonó rápidamente una promesa central de su campaña.Trump y los líderes republicanos en el Congreso han dicho que están trabajando en un plan que abordará el estatus legal de los casi 750.000 migrantes que actualmente están protegidos por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).Esta iniciativa permite que los jóvenes que entraron a Estados Unidos sin los permisos oportunos cuando eran niños puedan quedarse en el país y obtener permisos de trabajo.Ni el presidente ni los líderes republicanos revelaron detalles de sus conversaciones, pero ambos han indicado que los migrantes protegidos actualmente por el DACA no enfrentarán deportación inmediata. Todavía no está claro si se les permitirá continuar trabajando. Trump dijo la semana pasada que pretende revelar una propuesta dentro de un mes."Ellos no deberían estar muy preocupados", dijo Trump a ABC News. "Tengo un gran corazón. Vamos a cuidar de todo el mundo... Son grandes personas que han hecho un buen trabajo y deberían estar mucho menos preocupados", añadió.La demora de Trump y el tono de sus comentarios fueron un cambio notable de sus declaraciones de campaña, cuando prometió terminar rápidamente con el programa, al que calificó de amnistía."Terminaremos de inmediato con las dos amnistías ejecutivas ilegales del presidente Obama, con las que desafió la ley federal y la constitución para dar amnistía a aproximadamente 5 millones de inmigrantes ilegales", dijo Trump en agosto.Su enfoque actual parece ser una concesión a los líderes republicanos en el Congreso, quienes le han pedido una postura menos agresiva sobre un tema que ha alejado a algunos votantes latinos del partido.El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, ha pedido un enfoque más compasivo con estos jóvenes inmigrantes. Ryan ha analizado el tema en privado con el presidente y dijo recientemente que los republicanos del Congreso habían estado trabajando con su equipo en busca de una solución.