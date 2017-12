¿Por qué mataron a la niña de las calcetitas rojas?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La mañana del 18 de marzo de este año, vecinos de la colonia El Sol en Nezahualcóyotl descubrieron el pequeño cuerpo semidesnudo de una niña de no más de 5 años de edad, en un terreno baldío en la avenida Bordo Xochiaca y Virgen del Camino.Ahora se sabe que su padrastro, de 29 años, la golpeó porque se hizo del baño y no les había avisado.Las agresiones hacia ella eran comunes, pero esa vez el golpe que le dio en la cabeza fue con tal fuerza que le provocó la muerte.Según el avance de la investigación, mantuvieron a la menor ya sin vida en la vivienda durante un día y posteriormente decidieron abandonarla en el Bordo de Xochiaca, donde fue localizada.Durante nueve meses nadie sabía quién era, por lo que fue identificada como la niña de las "calcetitas rojas" debido a que tenía prendas de ese color cuando fue encontrado su cuerpo.Era una bebé. Los peritos calcularon entre tres y cinco años. Pero en México los peritajes se “equivocan” muy seguido con la edad.Pequeña: 95 centímetros, o eso consignaron. Sudadera verde; abajo, playera lila con un hada de Disney. Desnuda de la cintura para abajo, sólo puestas las calcetitas rojas; las piernas desparramadas. Llena de tierra, lastimada, muy lastimada en el área genital. A un lado su cobijita de bebé, su pantalón, su pantaletita blanca con amarillo.Marcas de mordidas en el lado derecho de su torso. Violada, golpeada, mordida... Tendida ahí, sobre la tierra, la grava y los restos de materiales de construcción.Amigos y conocidos expertos ayudaron a crear un dibujo de cómo se debió haber visto la niña con vida. Probablemente indígena, nariz y boca medianas, ojos cafés, cabello lacio castaño oscuro, delgadita, menuda. La llaman Yolloxochitzin, flor del corazón.La clave para descubrir su identidad y resolver el caso fue un hombre que identificó su retrato en televisión.Identifican a los responsablesLuego de diversas investigaciones, la probable madre y el padrastro de la "niña de las calcetitas rojas" fueron detenidos por su posible participación en el asesinato de la menor, confirmó el fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez.Las investigaciones revelaron que ambos golpearon a la pequeña hasta dejarla inconsciente por no avisar que quería ir al baño.Al ver que su frágil y pequeño cuerpecito no respondía y que no tenía signos vitales, la pareja decidió deshacerte del cuerpo, el cual lo arrojaron en el Bordo de Xochiaca.La niña de las “calcetitas rojas” se llamaba Lupita, pero nunca fue registrada.El hombre que la identificó le dijo a las autoridades del Estado de México que la niña vivió con él y su familia durante unas semanas, pues su madre, a quien describió como adicta, se la había “regalado”.Dijo que cuando la mujer se la dejó, creyó que se trataba de una broma y regresaría por ella. Pero no fue así.Durante el tiempo que vivió con ellos le dieron los cuidados que no tenía.Se la llevó. Pero la madre de Lupita regresó y le dijo que si quería quedarse con ella le diera 20 mil pesos, así ya no la reclamaría.Según declaró el testigo ante el MP, le dijo que no tenía esa suma y la mujer se llevó a la niña.En marzo pasado, Lupita apareció sin vida en el Bordo de Xochiaca. Durante casi nueve meses estuvo en calidad de desconocida. Para evitar que fuera enviada a una fosa común la sepultaron en el Parque Memorial de Naucalpan.La madre y el padrastro de la pequeña fueron trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde un juez determinará su situación jurídica por el delito de feminicidio.La pareja fue detenida nueve meses después de que el cuerpo de la menor apareciera semidesnudo en la avenida Bordo Xochiaca y la calle Virgen del Camino, en la colonia El Sol, informaron voceros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.