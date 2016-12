Policía en ciudad de Alaska lanza una campaña de amabilidad

ANCHORAGE, Alaska (AP)

Después de un año de confrontaciones mortales entre la policía y ciudadanos de Estados Unidos, la policía en la capital de Alaska lidera una campaña para convertir al 2017 en un año de amabilidad en toda su comunidad.



La policía de Juneau abrirá la campaña con comidas comunitarias en Nochevieja y Año Nuevo para animar a la gente a realizar actos cotidianos de amabilidad y contactar con personas que suelen estar fuera de sus círculos habituales.



Grupos, negocios, agencias del gobierno y otros también han elegido otras semanas del año para que sus empleados hagan "brotes de amabilidad. La primera semana correrá a cargo de los funcionarios de prisiones en el penal local.



Se están considerando ideas como visitar residencias de ancianos locales, distribuir paquetes con productos básicos o pagar la comida de un extraño.



El objetivo es medir el impacto de la amabilidad en aspectos como los delitos, suicidios y llamadas de emergencia al final de 2017, explicó la teniente Kris Sell, que desarrolló la idea en colaboración con una iniciativa global en favor de la amabilidad, Random Acts (Acciones al Azar), y otras personas.



"¿Puedes cambiar la calidad de vida de una comunidad y demostrar que lo has hecho?", se preguntó Sell.



Jennifer Willis-Rivera, directora de desarrollo para el grupo sin fines de lucro Random Acts, no tenía noticia de campañas similares por parte de un departamento de policía o una ciudad en otro lugar.



Tiene previsto visitar Juneau el próximo enero y volver un año más tarde.



Para ella, la emoción llegará al ver los resultados tras un año entero centrado en la amabilidad. "Es algo de lo que todo el mundo habla todo el tiempo, pero normalmente sólo nos centramos en ello en torno a las fiestas, cuando hay una tragedia".



Sell explicó que la idea comenzó hace varios meses, cuando pensaba en qué rumbo debía tomar la policía local en 2017.



En el país han ocurrido algunas "cosas muy odiosas", como la muerte de cinco policías en una emboscada en Dallas cuando trabajaban por mantener el orden en una protesta por la muerte de hombres negros baleados por policías en Minnesota y Louisiana.



Juneau ha sufrido su propia violencia, incluido un tiroteo en el que un hombre salió herido el 3 de diciembre, meses después de que la policía anunciara su proyecto de amabilidad. No se han presentado cargos. La policía ha revelado pocos detalles, indicando que la balacera sigue bajo investigación.



Fue el primer tiroteo de la policía desde agosto de 2007, cuando la policía mató a un hombre que blandía una espada. La policía de Juneau también disparó contra el vehículo de un sospechoso que huía en 2008, pero nadie resultó herido.



Algunos vecinos, incluidos estudiantes, ya están entrenando su amabilidad.



Estudiantes de educación especial de la escuela secundaria Juneau-Douglas se desplazaron la semana pasada al otro lado de la ciudad para regalar bastones de caramelo en la escuela secundaria Thunder Mountain. Un alumno de 17 años de Thunder Mountain murió en septiembre tras dispararse a sí mismo por error.



Los alumnos querían expresar algo de apoyo desde el otro lado de la ciudad, explicó la profesora de educación especial Janette Gagnon.

El director de Thunder Mountain, Dan Larson, recibió uno de los dulces del alumno Mitchell Henderson, que llevaba un alegre gorro de Santa Claus. Larson dijo que ha sido un año duro para la escuela.



"Necesitamos esto", dijo del espíritu festivo que inspiraban los estudiantes de visita.



En el correccional Lemon Creek, los funcionarios de prisiones preparan proyectos individuales para la campaña de amabilidad, la primera semana del año. Un funcionario piensa hacer bolsas con aperitivos, boletos de autobús y otros objetos para repartir en la localidad.



Ernestine Hayes, un autor de lengua tlingit que vive en Juneau, dijo que no había oído hablar de la campaña, pero elogió a la policía por la idea. Hayes, nombrada hace poco como escritora celebrada del estado de 2017, dijo que una vez haya sabido algo más de la campaña, podría buscar una oportunidad de participar de forma oficial.



"Creo que está muy bien estar atentos a otros a los que podamos aportar algo, darles algo como 'Mira, un boleto de autobús', si también recordamos que la amabilidad puede ser una sonrisa, un saludo y un abrazo", comentó. "Eso lo avanzará más aún".