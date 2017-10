Mancera pide más presupuesto federal para reconstrucción por sismo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los apoyos económicos que otorgará el gobierno federal a 6 mil inmuebles dañados por el sismo en la Ciudad de México no son suficientes; la ciudad necesita una bolsa presupuestal más amplia, dijo el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.



Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto diera a conocer que se apoyará económicamente a seis mil inmuebles afectados en la CDMX, el mandatario capitalino detalló que de ese total, dos mil 300 edificios presentan daños mayores, por lo que estarían recibiendo apoyos de entre 90 y 110 mil pesos.



El resto de los edificios reportan daños menores a medios, y recibirían apoyos de entre ocho mil a 30 mil pesos de parte del Fondo de Desastres Naturales (Fonden).



"La cifra que dio el Presidente de la República es una cifra que hay que desconcentrar, es el censo que está haciendo Fonden, que encuentra seis mil inmuebles que son susceptibles de apoyo, (…). No es un censo que participe la Ciudad de México".



"La Ciudad de México lo que está pidiendo es que tengamos una bolsa mucho más importante, lo que nosotros estamos hablando con Hacienda y es motivo de ese convenio que yo les he anunciado. Ustedes imagínense si llegamos a un inmueble y les decimos que les vamos a dar 5 mil pesos. Obviamente yo creo que no va a haber un buen resultado ahí", afirmó Mancera Espinosa.



La reunión para la firma de convenio entre la Secretaría de Finanzas local y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estaba programada para este viernes, sin embargo será aplazada a mañana lunes.



El mandatario local dijo que la bolsa presupuestal que solicita debe asignarse a las personas en situación de pobreza en la capital.



"Creemos que con la firma de este convenio vamos a dar un mejor resultado, pero la cifra que dio ayer (viernes) el presidente no es de viviendas que vayan a construir, es una cifra de un concentrado del Fonden, que es con el que están trabajando y que tendremos noticia en los próximos días seguramente el lunes".