Sitio web conservador dio pie a expediente sobre Trump

NUEVA YORK, EU(AP )

Un sitio web conservador con fuertes vínculos con el establishment republicano desató la investigación sobre el pasado de Donald Trump que terminó produciendo un expediente que supone una relación riesgosa entre el presidente y el Kremlin.



El sitio Washington Free Beacon confirmó el viernes que inicialmente contrató a la firma de investigación política Fusion GPS para que busque información negativa sobre Trump, entonces candidato presidencial, práctica común conocida en la política como "investigación sobre oponentes". Dirigentes del Free Bacon, que en gran parte funciona con fondos del multimillonario republicano Paul Singer, insistió que nada del material que adquirió inicialmente apareció en el expediente divulgado el año pasado, en el que se dan presuntos detalles candentes sobre Trump que fueron conseguidos por un espía británico retirado. Muchas de las denuncias candentes no han sido corroboradas.



"Durante el ciclo electoral 2016, contratamos a Fusion GPS para que investigara a varios candidatos de la primaria presidencial republicana, al igual que contratamos a otras empresas para que nos ayuden a investigar a Hillary Clinton", escribieron Matthew Continetti y Michael Goldfarb, editor en jefe del sitio y presidente del sitio, respectivamente.



"Free Beacon no tenía conocimiento de ni conexión con el expediente Steele, no pagó por el expediente, y nunca tuvo contacto con, conocimiento de, ni pagó por ningún tipo de trabajo realizado por Christopher Steele", agregaron.



Esta semana se reportó que la campaña de Clinton y el Comité Nacional Demócrata siguieron financiando el trabajo de Fusion después de que la fuente republicana original perdió interés.



También esta semana, Trump dijo a través de un tuit que era una "desgracia" que los demócratas hayan contribuido a pagar por investigación que conllevó al expediente. Pero se mantuvo en secreto la fuente original de la investigación.



El mismo presidente había dado a entender que conocía que la fuente inicial era republicana, pero rehusó divulgar esta información. La Casa Blanca no hizo comentarios de inmediato el viernes por la noche sobre la participación del Free Bacon.

