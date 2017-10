SIP analizará respuesta ante las fake news

MIAMI(El Universal)

Las opciones para enfrentar las fake news, la desinformación y la tergiversación de las noticias se analizarán en la 73 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Salt Lake City, Utah.



El programa de la Asamblea General incluye las tensas relaciones entre los gobernantes y la prensa, incluidos los intercambios entre el presidente Donald Trump y los medios de comunicación.



Tras la inauguración de la reunión por el presidente de la SIP, Matt Sanders, y el vicegobernador de Utah, Spencer J. Cox, arrancará el primer panel sobre "Integridad de las Noticias" en el que Jeff Jarvis, del CITY University y Center for Entrepreneurial Journalism, de Nueva York junto a Rosental Alves, de la Universidad de Texas en Austin, presentan alternativas sobre cómo enfrentar las fake news.



El tema seguirá con la presentación de "Leyendo las noticias sobre Trump", a cargo del profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Northwestern de Illinois, Pablo Boczkowski, quien compartirá los resultados preliminares de un estudio sobre cómo las personas interpretan las noticias relacionadas al presidente estadounidense.



"Las noticias falsas y la relación equidistante entre la prensa y Trump será abordado por el editor ejecutivo del periódico "The Washington Post", Martin Baron, que seguirá con el informe de libertad de prensa de EU que presentará la abogada Sarah Matthews de la organización Reporters Committee for Freedom of the Press", según el programa de la SIP.



En la reunión también participará el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien analizará la situación de los medios de comunicación en Venezuela.



Además, se discutirá sobre los ataques cibernéticos, cómo enfrentarlos y de qué forma se pueden reducir sus riesgos.