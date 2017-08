Negociación expedita de TLC daría certidumbre a mercados, señala SE

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Una negociación expedita del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (Tlcan) daría mucha certidumbre a los mercados, a los operadores económicos, a los inversionistas y a la gente que tiene que planear sus cosechas para el año próximo, por ende, todos estos actores "están con el interés de que los tres países (México –Estados Unidos –Canadá) hagan un proceso muy limpio, muy ejecutivo y muy rápido", aseguró Luis Carlos Baker Pineda, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE).



En entrevista, durante su visita a Zacatecas luego de participar en las mesas de trabajo en el Congreso Nacional de la CNC, aclaró que las elecciones en México o en Estados Unidos no obliga a que se establezcan acuerdos rápidos o que pospongan la renegociación del Tlcan, porque "siempre habrá elecciones en cualquier país del mundo", por tanto, consideró que los procesos electorales no deben ser el centro de discusión, sino sería muy complicado.



El funcionario federal, quien es parte de los negociadores de los tratados internacionales, dijo que México, Estados Unidos y Canadá consideran que hay incentivos y condiciones para que todo esté debidamente sobre la mesa y para que "si somos inteligentes, organizados y constructivos, se lleve a cabo una negociación muy expedita".



Enumeró los puntos a favor para lograr estas negociaciones, ya que los tres países no están empezando de cero, además de que se parte de un tratado al que se les están mejorando cosas, aunado a que los socios ya tienen 23 años de conocerse, lo que facilita mucho las discusiones.



Recordó que la negociaciones del Tlcan iniciaron el 16 de agosto en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, donde se reunieron todos los grupos de trabajo en 25 mesas de discusión que sirvió a los negociadores de los tres países conocer, de una manera conceptual, las ideas qué trae cada país para empezar a definir propuestas.



Luis Carlos Baker espera que en la siguiente ronda que se realizará en la Ciudad de México, del 1 al 5 de septiembre, se de seguimiento a los trabajos de la primera ronda y de ser posible, ya traer ideas en papel para avanzar.



Dejó en claro que aún no se puede medir o asegurar un determinado porcentaje de avance en las mesas, ya que entre los negociadores hay una frase que se aplican: "Nada está acordado hasta que todo está acordado y mientras el último tema de la lista no está acordado –dijo-, entonces realmente no hemos terminado".



Explicó que en términos de la mecánica de este proceso de negociación por parte de México es que está sobre cuatro áreas prioritarias que el gobierno de México va a buscar negociar con estos países, que se basan en la competitividad regional, en modernizar el tratado para incorporar temas del Siglo XXI que estaban en el tratado original no se contemplaban o no existían como la reforma energética.



Así como un comercio más incluyente con temas de Pymes, desarrollo, mujeres, entre otros; mientras que la cuarta área tiene que ver con proveer la certeza para los negocios, inversiones y exportadores del campo para mejorar los mecanismos de controversia, así como la Ley Federal de Competencia Económica para asegurar que no habrá monopolios.



Dejó en claro que todos los temas son prioritarios, pero sin duda, admitió que habrá temas que, por la complejidad, requerían mayor trabajo, sin embargo, puntualizó que eso no quiere decir que unos sean más importantes que otros.