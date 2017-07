Rechazan enmienda para derogar Obamacare

WASHINGTON D.C. (AP )

El Senado de Estados Unidos rechazó a primera hora una medida para derogar partes de la reforma sanitaria promulgada por el expresidente Barack Obama tras una noche de gran suspense en el Capitolio. La decisión supone un importante revés para la agenda del actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.



La incapacidad para sacar adelante esta iniciativa plantea dudas sobre la posibilidad de que los republicanos del Senado logren aprobar alguna ley sanitaria tras siete años de promesas para acabar con la reforma del sistema de salud pública, conocida como Obamacare.



"Claramente, este es un momento decepcionante", dijo el líder de la mayoría en la cámara, Mitch McConnell, senador republicano por Kentucky. "Lamento que nuestros esfuerzos no hayan sido suficientes, esta vez".



"Es hora de seguir adelante", agregó.



McConnell dejó la norma sanitaria en suspenso y anunció que el Senado abordará a otra legislación la próxima semana.



Trump respondió al resultado de la votación en Twitter escribiendo: "3 republicanos y 48 demócratas decepcionan al pueblo estadounidense. Como dije desde el principio, dejemos que ObamaCare implosione, después, trato. ¡Miren!”.



El voto clave para bloquear la iniciativa fue el del senador republicano por Arizona John McCain, que regresó a la cámara esta semana tras ser diagnosticado con un tumor cerebral. En un apasionado discurso el día de su vuelta, McCain pidió una acción bipartidista en asuntos de interés nacional.



Tres republicanos votaron con los demócratas para rechazar la enmienda, que habría derogado el mandato para que la mayoría de las personas obtengan seguro sanitario y había suspendido la necesidad de que las grandes empresas proporcionen atención sanitaria a sus empleados. Además, se habría demorado un impuesto sobre dispositivos médicos y Planned Parenthood no habría tenido financiación durante un año.



El conteo final de la votación fue 49-51. Además de McCain, las senadoras republicanas Lisa Murkowski, de Alaska, y Susan Collins, de Maine, votaron en contra.



La enmienda era el último recurso de los republicanos en el Senado para aprobar cualquier norma que pudiese impulsar negociaciones con la Cámara.



"Es momento de pasar página", dijo el líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer, demócrata de Nueva York. "No lo estamos celebrando. Estamos aliviados”.



El secretario de Salud, Tom Price, dijo en un comunicado que el gobierno de Trump perseguirá sus metas sanitarias a través de la regulación. “Este esfuerzo continuará”, explicó Price.

___