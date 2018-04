Cortar manos, no; manicure a quien le crezcan las uñas: AMLO

TABASCO(El Universal)

En una mega concentración en esta entidad, Andrés Manuel López Obrador, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que no es partidario de cortar las manos a delincuentes, pero sí dará manicure a quien le vaya creciendo las uñas.



"Yo no soy partidario de cortar las manos. No hace falta. No necesitamos cortar manos, si a caso daremos manicure a quien le vayan creciendo las uñas", afirmó.



Esto luego de que el candidato independiente a la presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, propuso cortar las manos de delincuentes.



Ante unas 15 mil personas, en el municipio donde hay mayor número de simpatizantes de Morena, el tabasqueño también adelantó que va a redactar un comunicado de respuesta a la Coparmex para aceptar a que se aumente el salario mínimo hasta 100 pesos.



"Hoy o mañana, voy a redactar un pequeño comunicado porque me enviaron de la Coparmex una propuesta para que acepte el aumento del salario mínimo, estoy de acuerdo de eso con la Coparmex. Cuando menos va a llegar a los 100 pesos y va a representar para el adulto mayor que van a recibir mil 500 pesos mensuales de pensión", dijo.



Con el puño en alto, López Obrador coreaba el pueblo unido jamás será vencido.