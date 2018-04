VIDEO: "AMLO, si te quieren presionar, ¡exprópialos!, chin... a su ma..": Taibo II sobre empresarios

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El escritor Paco Ignacio Taibo II reiteró su postura sobre el apoyo popular que debe recibir Andrés Manuel López Obrador para no sufrir chantajes o presiones de grupos con poder en el país, e incluso, se pronunció por utilizar el decreto presidencial para expropiar bienes.



En un video que circula en redes sociales, el secretario de Arte y Cultura del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Taibo II afirmó que necesitaron el apoyo de la sociedad civil ya que, proyectando un escenario donde López Obrador sea Presidente, no tendrá apoyo en el Congreso o de los gobernadores.



“Un día después de ganar me imaginaba a Andrés Manuel en Los Pinos, ¿no? Y entonces recibe una comisión de altos hombres de las finanzas mexicanas: Va a estar (Carlos) Slim, la dueña de la Cervecería Modelo, para decirle: ‘Cuidado, Andrés, porque si avanzan ustedes en este sentido, nos llevamos las fábricas a Costa Rica. Si ese mismo día, a esa misma hora, no, estamos dos o tres millones de mexicanos en la calle diciendo: ‘Si te quieren chantajear, Andrés, exprópialos, ¡chin... su ma...!’”.



Taibo II aseguró que no habrá otra vía de respaldo para López Obrador que la “vía cardenista” y la presión social para que el político no tenga que ceder ante las “fuerzas fácticas”.



“Por más radical y honesto que sea (…) necesita la presencia de un movimiento social detrás que impulsa hacia el cambio. El cardenismo de Lázaro Cárdenas no existiría sin los campesinos armados en La Laguna, sin los yaquis exigiendo sus demandas, sin el sindicato petrolero avanzando hacia la huelga porque las compañías estaban violando tu derecho nacional.”



Recordó que aún al ganar las elecciones se enfrentaría a resistencias para gobernar, por que no tendría más del 35% del Congreso y con mayoría de gobernadores del PRD, PAN y PRI.



No es la primera vez que las posturas de Andrés Manuel y sus simpatizantes chocan con las del gremio empresarial, pues hace una semana candidato y Carlos Slim sostuvieron posturas opuestas sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto en la Ciudad de México.



Taibo II también sostuvo una diferencia en marzo pasado con el empresario Alfonso Romo, asesor de López Obrador, por su postura a favor de la reforma energética.