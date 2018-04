Asegura AMLO que hará de Tabasco la capital del petróleo de México

TABASCO(El Universal)

Desde su agua y su tierra, Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, se comprometió que a partir del primero de diciembre comenzará el anteproyecto para construir una refinería en Tabasco para convertir al estado en la capital petrolera de Mexico.



En un mitin en esta localidad, donde fue apoyado por el abuelo del gobernador de Chiapas, Fernando Coello, el tabasqueño dijo que en seguida que llegue al gobierno, iniciará con el anteproyecto del cual ya tiene dos opciones en Boca del Río y Madero.



"Vamos a empezar desde diciembre a trabajar en la construcción de la nueva refinería en Tabasco, desde finales de este año. Estoy hablando con mucha seguridad porque el pueblo de México nos está respaldando”.



"Tabasco se va a convertir en la capital petrolera de México. Vamos a construir una refinería para que en tres años, a mitad del sexenio, ya no estemos vendido petróleo crudo en el extranjero", indicó.



En entrevista a medios, dijo que ya tiene dos opciones: 400 hectáreas del gobierno federal, muy cerca de Boca, que es la terminal marítima y del crudo. "De ahí salen más de un millón de barriles diarios, no queremos que se sigan exportando, queremos que se procesen en México"



Y otro terreno de 60 hectáreas en la terminal y también en la costa, pero como a 20 kilómetros, en Centla, en un pueblo que se llama Madero", precisó.



Afirmó que no les funcionará la guerra sucia, y lo único que podría funcionar a la mafia del poder es cambiar la estrategia y que declinen todos los candidatos por uno solo de ellos.



"Eso se los podría yo recomendar y que los enfrenten con uno solo porque ya tenemos encuestas y aunque se unan, les estamos ganando como con 15 puntos de ventaja, aunque se unan”.



"Eso es lo que podría funcionales más, que se unan, nada más que sería una canallada para Meade, porque lo han utilizado. Meade debe de mantenerse y perder, si es que pierde, con dignidad, pero que se aguante hasta el final porque Salinas de Gortari, Diego, Claudio X. González y los de la mafia del poder están ahora haciendo ese trabajo", expresó.



Detalló que ante banqueros, el pasado viernes, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, afirmó que hasta un mes antes de las elecciones las coaliciones pueden cambiar de candidatos.



"Ayer me llamó mucho la atención que fui con banqueros y el tema después de mi intervención, fue el de si podían renunciar Meade o Anaya para tener un solo candidato. Hasta el del INE, dijo que un mes antes se podía cambiar al candidato", aseveró.