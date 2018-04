Perredistas de NL apoyan a López Obrador sin renunciar a su partido

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Sin renunciar a su partido, cientos de militantes del PRD en Nuevo León hicieron público su apoyo al candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PS), Andrés Manuel López Obrador, durante un acto que encabezó el tabasqueño el viernes en el municipio de García.



La diputada federal perredista, Tania Arguijo Herrera, explicó que no están pidiendo nada, ni se les está ofreciendo nada en Morena o en la coalición que encabeza López Obrador, y apoyarán su candidatura por convicción.



“En febrero de 2017, yo firmé en Monterrey el Acuerdo de Unidad Nacional, que promovió Andrés Manuel López Obrador, antes de que el PRD hiciera alianza con el PAN en el Estado de México, y se sumara a la candidatura del panista Ricardo Anaya, porque pensaba que el partido participaría en una coalición de izquierda con Morena, el PT y Movimiento Ciudadano para 2018”, agregó Arguijo Herrera.



En respuesta a esa decisión, dijo la diputada, la dirigencia nacional le inició un proceso para expulsarla, y no obstante, continuó realizando su labor legislativa en la bancada del partido, “pero al darse la alianza con el PAN, yo no podía apoyar esa decisión, sería muy incongruente, siempre nos hemos identificado con Andrés Manuel”.



Por lo anterior, este viernes se sumaron a un acto en la Plaza de la Mujer en García, alrededor de 500 militantes que apoyarán la campaña de López Obrador y, conforme vaya avanzando el proceso electoral, se irá platicando con el resto de la militancia de la entidad, para apoyar al abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia.



En el proceso para la selección de candidatos en Nuevo León, el grupo de la corriente de Los Chuchos, dejó fuera de todas las posiciones a la corriente ADN, pese a la presencia que tiene en el estado, declaró la diputada federal.



Tania Arguijo Herrera dijo que este tipo de prácticas de exclusión han sido una constante en los últimos años, por eso, dijo, no le sorprende que el gobierno perredista de la Ciudad de México haya despedido a trabajadores que se negaron a apoyar al panista Ricardo Anaya.



“Es algo tan bajo y tan triste, nuestro partido nació con ideales distintos, porque los trabajadores sean libres de decidir por quién votar; pero esto pasa también en el Congreso. En la casa de la ley tampoco se respetan los derechos de los trabajadores, por eso estamos muy mal en el país”, comentó la legisladora.



Dijo que este proceso de descomposición del PRD, se empezó a manifestar a partir de que militantes que llegaron a los altos puestos cambiaron su mentalidad con el dinero. “Ya los consejos los hacían en hoteles de primera, se transportaban en buenas camionetas.



Ya no son los de antes, los que mantuvieron sus ideales se fueron del partido”, dijo.



Aguijo añadió que Alejandra Barrales “fue la peor en la presidencia del partido, tan así que jamás puso un pie en Nuevo León, ni siquiera se preocupó por ver cómo estaba el partido en todo el país, no salía de la Ciudad de México y del Estado de México, mejor salía a Miami”.



“Esa gente es la que menos autoridad moral tiene para recriminarnos esta decisión tan radical; ellos nos orillaron a esto. Seguiremos como perredistas apoyando a López Obrador. Si nos quieren expulsar adelante, nos iremos tristes, pero no nos echaremos para atrás”, aseguró la diputada.