No voten con el estómago, pide Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El presidente Enrique Peña Nieto consideró que, en el marco del proceso electoral 2018, los ciudadanos deben escuchar, evaluar y ponderar, “en su justa dimensión y en un juicio objetivo y crítico”, las propuestas de los candidatos presidenciales, a fin de tener un juicio “con la razón y no con el estómago” en beneficio de la nación.



Ayer, al clausurar la 26 Reunión Plenaria de Consejeros 2018 de Citibanamex, el Presidente de la República dijo que él no busca el reconocimiento por la labor que ha desarrollado al frente del país y que le quedará la satisfacción de que lo hecho, promovido e impulsado sea para el bien de la nación y de los mexicanos.



En este evento, donde realizó una serie de reflexiones en torno al ejercicio de gobierno, Peña Nieto subrayó que para atender las exigencias de una sociedad cada vez más informada y más demandante, “los países deben construir sobre lo que se ha alcanzado, redefinir aquello que puede mejorar y plantear una agenda con visión de largo plazo en favor de los mexicanos”.



“Todo esto sólo se puede lograr con el trabajo conjunto de toda la sociedad. No hay atajos ni fórmulas mágicas en el camino al progreso”, afirmo el Jefe del Ejecutivo.



Así, al arrancar su intervención en este evento, el mandatario manifestó su agrado por asistir a este evento al que, destacó, ya acudieron tres de los cinco candidatos a la Presidencia de la República para exponer sus propuestas y plataformas que fueron recogidas por los consejeros de Citibanamex.



“Y como lo hacen y lo harán todas y todos los mexicanos, de eso se trata un proceso democrático, de poder escuchar, evaluar y ponderar en su justa dimensión, en un juicio objetivo y crítico, las plataformas y propuestas que cada candidata o candidato tenga, su viabilidad y qué es lo que habrá de depararle al país a partir de la instrumentación de sus propuestas con el sentido de responsabilidad que cada uno habrá de asumir.



“Estoy seguro y confío en que este ejercicio, que debería multiplicarse, de participación de candidatos, son los que permiten realmente tomar a la ciudadanía un juicio objetivo, un juicio que no venga necesariamente del estómago, sino de la cabeza, con sentido de responsabilidad, para con nuestra nación”, señaló.



Previamente Peña escuchó la intervención de Jane Fraser y de Ernesto Torres Cantú, directora general de Citi para América Latina y director general de Citibanamex, respectivamente, quienes reconocieron el trabajo que ha realizado al frente de la Presidencia de la República.



Populismo. El presidente Enrique Peña Nieto recordó que políticas populistas e irresponsables destruyeron en los años 70 y 80 el patrimonio que los mexicanos habían construido durante décadas.



Millones de familias vieron cómo se esfumaron sus ahorros y una generación de jóvenes vio truncados sus sueños de superación profesional y de movilidad social.



Dijo que de ahí la importancia que ha dado su administración a la estabilidad económica y al fortalecimiento de las instituciones nacionales. Afirmó que el compromiso de su gobierno con la estabilidad económica se ve reflejado en el cumplimiento de las metas de generar un superávit primario y establecer una trayectoria descendente de la deuda pública.



Destacó que en los últimos años México ha sido el único de los países grandes del G20 y de América Latina que ha logrado esta consolidación fiscal.