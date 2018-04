ONU pide a México regular portales de edecanes y escorts

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Para evitar la trata de personas en Internet es necesario fortalecer el marco legal para regular los portales que ofrecen servicios de edecanes y escorts, afirmó Felipe de la Torre, oficial de Gestión de Programas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).



Resaltó que se requiere también mejorar la capacitación de las policías.



Subrayó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que el caso del portal Zona Divas es paradigmático porque mostró los retos que se enfrentan para investigar las redes de trata de personas en Internet.



Precisó que con la campaña #AQUIESTOY, lanzada por la UNODC y la Secretaría de Gobernación en julio de 2017, se han incrementado 75% las llamadas de denuncia por este delito, con lo que se han podido liberar 20 víctimas de ese ilícito en todo el país.



Al primer trimestre de 2018 se han recibido 322 llamadas denunciando esa actividad, 19 casos fueron remitidos a las autoridades mediante los reportes telefónicos. Informó que en el número 018005533000 se reciben denuncias.



“Necesitamos mayor cooperación internacional, y de empresas como Twitter, Facebook y de prestadores de servicios de Internet, para que faciliten los datos de quienes son los administradores de estas páginas y no se necesite de una orden judicial para que los proporcionen, esto ayudaría con las investigaciones”, dijo.



Resaltó que el Internet y las redes sociales representan un reto para la detección de ese fenómeno, puesto que son trasnacionales, en las que una página puede verse en un país, pero el servidor encontrarse en otro y las víctimas son enganchadas en diferente nación, por lo que se requiere más cooperación internacional para identificar cada uno de los eslabones de la cadena.



“Tienen miles de tentáculos, que es casi imposible poder comprender la magnitud de sus implicaciones”, comenta.



De la Torre indicó que se requiere sensibilizar a la población sobre el problema, así como fortalecer las acciones de prevención de este delito para que las jóvenes no sean enganchadas con falsas promesas.



Comentó que cuando una oferta de trabajo parece demasiado buena se debe desconfiar, en especial si se trata de un empleo en otro país.



¿Cómo tener mayor control de los sitios web que ofrecen servicios de escorts y edecanes?

El caso de Zona Divas nos comprueba de una forma contundente que cada vez es mayor el uso del Internet y las redes sociales para reclutar víctimas de trata de personas.



Me parece importante capacitar y formar bien a las policías cibernéticas encargadas del monitoreo de las redes sociales, porque son las especializadas en poder indagar en muchas veces en la “dark web” a fin de encontrar todos los indicios que podrían llegar al desmantelamiento, investigación y persecución penal de quienes administran estos sitios que tienen por objetivo explotar personas, que en el ánimo de mejorar su situación son presas de estos ofrecimientos.



¿Cómo complica esta modalidad de trata la investigación del delito?

La mayor parte de autoridades están más acostumbradas a investigar casos más tradicionales en los que la trata se da de manera local, de un pueblo a otro en la plaza pública pero todo este tema de los portales de Internet es un reto impresionante para las autoridades principalmente para las que no están debidamente capacitadas.



El internet y todo lo que son las leyes de protección de datos ofrecen , imponen una barrera para que estas redes sociales Twitter, Facebook, den la información completa a las autoridades, hay que hacer adecuaciones legales para que los portales de Internet o las cuentas de redes sociales puedan brindar la información necesaria a las autoridades para indagar de mejor forma estos casos, otro punto es que las redes sociales tienen miles de tentáculos que es casi imposible poder comprender la magnitud o la dimensión de todas las implicaciones que tienen estas redes como la cantidad de personas que las utilizan, entonces no se distingue bien quienes son los administradores de quienes son usuarios, además las páginas pueden estar localizadas o las personas que manejan esas páginas no necesariamente tienen que estar en el lugar donde las víctimas son reclutadas.



Hay que analizar todos estos retos que nos impone el Internet y los sitios web a fin de poder diseñar mejores programas para que las autoridades puedan identificar fácilmente estos indicios y puedan llegar finalmente a dos asuntos principales, avisar a las autoridades para que esas víctimas puedan ser rescatadas, liberadas y segundo a quienes están por detrás de esos portales.



¿México tiene las capacidades para detectar estas redes de trata?

Estamos al tanto de que la policía federal tiene un área bastante especializada, avanzada en temas cibernéticos pero no se puede dar por hecho que una policía capacitada podrá investigar todos los casos que se presenten, mientras las personas que estamos del lado bueno avanzamos de manera lenta con todas las aprobaciones legales, las capacitaciones, la delincuencia organizada avanza mucho más rápido que nosotros entonces es necesario fomentar el intercambio de experiencias, eso para nosotros es fundamental entre las diferentes policías; el intercambio de buenas prácticas en las policías puede ayudar mucho a que el caso divas puedan ayudar al desarrollo de mejores investigaciones en relación al uso de portales para el reclutamiento de victimas de trata de personas.



¿Qué se necesita para lograr una mayor coordinación en la detección de estas redes?

El primero la sensibilización a la sociedad sobre la trata, el primer eslabón de la cadena es una buena prevención, la difusión importante de la campaña de los métodos de enganche de las poblaciones vulnerables y por supuesto del número de denuncia, eso es importantísimo.



De esta manera, los usuarios de las redes sociales que son millones de personas vamos a estar mucho más alertas de que ciertos anuncios pueden contener indicios de una posible vinculación a trata de personas y también hay que tener claro que no todos los portales en donde se ofrecen servicios sexuales están vinculados a la explotación y trata.



Consideramos que la formación de policías en los ciberdelitos es fundamental para poder desarrollar mejores capacidades y contar con mejores instrumentos, reglamentos, mejores operativos a fin de poder entender la dimensión de la complejidad de los tentáculos de las redes sociales y de cómo están vinculadas las unas a las otras.



Un punto fundamental para las Naciones Unidas es fomentar la cooperación internacional que cuando hablamos de trata de personas y cuando está detrás el fenómeno de redes sociales estamos generalmente hablando de fenómenos trasnacionales.



También se requiere el involucramiento del sector privado jamás podremos contar con resultados eficientes, si es que las empresas de Internet, las empresas que proveen estos servicios como Twitter, Facebook y las empresas que prestan servicios de Internet no tienen la disposición y la voluntad de prestar la información de manera voluntaria porque muchas la única forma mediante la cual son obligadas a dar la información, es mediante un requerimiento judicial.



¿De qué manera se puede crear un marco regulatorio de estos portales?

Considero que hay que pasar este mismo de regulaciones, donde se prohíben los anuncios donde se ofrecen servicios sexuales en medios impresos, pero al plano virtual del Internet estamos hablando de exactamente de lo mismo.



Hay que hacer un espejo de lo que se ha avanzado a través de este reglamento de la Segob sobre los anuncios clasificados simplemente pasarlos a la parte virtual; a nivel mundial existe todavía un gran vacío en cuanto a una convención internacional del ciber delito, todavía es un reto muy grande para todos los países el poder legislar el Internet en vista de que también estamos hablando de temas de privacidad en donde los usuarios de las cuentas tampoco tienen por qué dar información de los usuarios de esas cuentas así tan libremente porque hay una serie de situaciones de protección de datos de la identidad de quienes son los usuarios de Internet.