Se confrontan por spot que defiende reforma educativa

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El video difundido por la organización Mexicanos Primero en el que cinco menores de edad que asemejan a los candidatos presidenciales defienden la reforma educativa abrió un frente de confrontación entre quienes respaldaron la iniciativa y quienes la consideraron ilegal en el marco del actual proceso electoral.



David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, aseguró que el video no fue hecho para rechazar o apoyar a ninguno de los aspirantes, sino que su objetivo fue poner la discusión del tema educativo en el actual proceso electoral.



“No, por supuesto que no, para nada es contra un candidato en especial. Se trata de un llamado a todos los candidatos a que sean concretos, a que atiendan lo que está pasando con los niños en materia educativa. Que cada quien elija según su preferencia, pero que no dejen de razonar su voto sobre el tema de cómo le va mejor a los niños en las distintas propuestas”.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el presidente de la organización explicó que el video no se realizó con la intención de burlarse de alguno de los aspirantes. Aseguró que les da gusto el respaldo a la iniciativa de los candidatos José Antonio Meade, Ricardo Anaya, así como de los independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.



Adelantó que tomarán en cuenta todas las críticas que reciban por la contratación de actores menores de edad y manifestó que ante cualquier demanda que pueda presentarse contra el video, el área jurídica de la organización responderá.



Detalló que el material se difundirá tres días en televisión, 12 días en salas de cine de las cadenas Cinepolis y Cinemex, así como en redes sociales.



En este video aparecen niños identificados con los nombres de pila de “Ricardo”, “Pepe”, “Andrés”, “Jaime” y “Margarita” —muy parecidos en sus expresiones y estilo de hablar a los cinco aspirantes presidenciales—, quienes solicitan que se defienda su derecho a estudiar.



INE esperará denuncias. Entrevistados por separado, los consejeros electorales Benito Nacif y Adriana Favela indicaron que no pueden pronunciarse aún al respecto hasta esperar que se presente una denuncia.



“Es probable que se presente una queja y que tengamos que decidir si se conceden medidas cautelares o no. Los consejeros electorales estamos obligados por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) a no adelantar un juicio al respecto”, advirtió Nacif.



A su vez, Adriana Favela, presidenta de la comisión de Quejas y Denuncias del instituto, dijo que si llegase a haber una denuncia, lo resolverían en lo conducente, pero antes de esa acción, ninguno de los consejeros puede pronunciarse al respecto.



Piden investigación. A su vez, el ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) Santiago Nieto dijo que tanto esa dependencia como el INE deben investigar a fondo el promocional de Mexicanos Primero.



Consideró que se deben realizar pesquisas por el posible uso de recursos partidistas en su producción y advirtió que por mandato constitucional, particulares no pueden contratar espacios de radio y televisión para influir en una contienda electoral, además de que la participación de niños en producciones políticas está prohibida sin autorización de sus padres.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el también catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM criticó la expresión en el spot en favor de votar por los candidatos que promueven la reforma educativa y no por quien la quiere quitar.



“Es una expresión evidentemente tendiente a intervenir en la vida política y en la preferencia electoral de los ciudadanos”, señaló.



Lo que no podemos hacer, agregó, es violar la Constitución con nuestras preferencias políticas o electorales. Si queremos que el proceso electoral marche en lo mejores términos posibles, todos debemos actuar de acuerdo con lo que marca la ley.



Nieto Castillo recordó que una reforma de 2007 llevó a prohibir a particulares contratar espacios en radio y televisión para hacer proselitismo a favor de un partido político o candidato, así como influir en las tendencias electorales.



“El problema que refleja este promocional es el uso de menores como mecanismo de barrera o contención, eso no me parece ético”, dijo.



Cuestionable, uso de niños. La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) consideró éticamente cuestionable el uso de niños para difundir un mensaje para adultos, como ocurre en este video.



En entrevista, Juan Martín Pérez García, director Ejecutivo de la red, lamentó que organizaciones de prestigió como Mexicanos Primero usen a menores de edad para difundir planteamientos y problemas que son de personas mayores, y que además solamente se les use a ellos para realizar estas representaciones.