Aumentan diputados penas por robo de combustibles

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Cámara de Diputados aprobó aumentar las penas y las multas para quienes roben hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.



Esta modificación se da a raíz de la iniciativa que presentó el diputado panista de Puebla, Eukid Castañón, quien explicó que las sanciones serán de hasta 20 a 30 años de prisión y multa de 20 mil a 25 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización para quienes cometan este delito.



Este dictamen reforma los artículos 8; 9 incisos a), b), e), d) y tercer párrafo; 11 y 12, fracciones 1, 11 y 111; artículos 13 y 14; artículo 15, párrafos primero y segundo; artículos 16, 17, 18 y 19, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.



“Hoy damos un gran paso para abatir un gran problema en el que se ha convertido el robo de hidrocarburos, pero también tenemos que enfrentar un gran reto y eso nos tiene que llevar a hacer otras reformas”, dijo Eukid Castañón.



Por ello, se hace necesario reformar el artículo 19 constitucional para permitir la prisión preventiva oficiosa, lo cual hoy no es una herramienta que tenga el Estado mexicano para poder dar prisión a aquellas personas que cometen delitos en flagrancia.



El diputado por Puebla aseguró que el robo de hidrocarburos no es un problema local, es un problema nacional que afecta a una gran cantidad de estados y de municipios.



El tema se agrava porque hoy los niños están involucrados como ‘halcones’ para cuidar a aquellos que sustraen y lucran con los hidrocarburos que pertenecen y son patrimonio del pueblo de México.



Finalmente, señaló que este problema no solamente atañe al Poder Legislativo, ya que “atender en un sistema republicano problemas de todos los mexicanos y de todas las mexicanas es responsabilidad del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial”.



Para ser analizado, el dictamen fue turnado a la Cámara de Senadores.