Aprueban senadores clasificación de videojuegos en México

Aprueba Senado que Segob clasifique contenido de los videojuegos. https://t.co/0orSyE7xma — Senado de México (@senadomexicano) 28 de abril de 2017

El Senado de la República dio a conocer a través de un comunicado, que se aprobó llevar a cabo reformas con las cuales se establecerá una clasificación mexicana de los videojuegos.La clasificación le corresponderá a la Secretaría de Gobernación (Segob), quien vigilará que el contenido de los videojuegos se mantenga dentro de los límites de respeto a la vida privada, al interés superior de la niñez y no ataque los derechos de terceros.Legisladores del PRI y del PVEM, principales impulsores de esta iniciativa, notificaron que el dictamen tiene como fin vigilar el contenido de los videojuegos y como sustento de sus propuestas, senadores presentaron ante el Congreso diversos estudios que indican que la exposición a videojuegos podría incrementar comportamientos agresivos en los individuos.El dictamen fue aprobado con 84 votos a favor y una abstención y se prevé que las clasificaciones emitidas por la Segob sea parecidas a las de películas (AA, A+7, B+12, B+16, C y D), así como que la venta de los juegos para mayores de 18 (C y D) quede estrictamente prohibida sin la presentación de la identificación que acredite la mayoría de edad.Sin duda uno de los efectos más visibles es la adición de un paso burocrático en el cual los distribuidores tendrán que pagar para ser avalados y clasificados por la Segob, lo cual podría traer consecuencias a los tiempos de localización o incluso en el precio final del producto.También se proponen sanciones para los establecimientos que no sigan los lineamientos, las cuales consisten en multas económicas y en clausura de tiendas.