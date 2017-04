Busca PRI expulsar a diputado por firmar acuerdo anticorrupción

PUEBLA(SUN)

El diputado federal por Puebla, Alejandro Armenta, acudirá ante la Comisión de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde quiere demostrar que haber firmado un pacto contra la corrupción en el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no va contra los estatutos del partido.



“Por firmar un acuerdo con un partido antagónico al PRI es que me busca expulsar, ningún estatuto de todos los partidos es antagónico y menos cuando se trata de un acuerdo contra la corrupción, el abuso del poder y el saqueo. Bueno al parecer el PRI sí está a favor de la corrupción, el abuso de poder y exceso en Puebla y por eso me expulsan. Están equivocados, tengo la razón moral y jurídica, por eso es que voy a presentarme ante la Comisión de Justicia Partidaria”, dijo en entrevista con Luis Cárdenas en MVS.



Sostuvo que aunque él ya no se ve como militante del PRI, buscará demostrarles que él no les falló al firmar un acuerdo con Morena.



“Cierran el ciclo porque los he puesto en evidencia, porque he denunciado este amasiato entre la cúpula priista y el ex gobernador de Puebla, es un amasiato que he denunciado desde hace un año y medio, un amasiato que privatizó el agua en Puebla y que hoy los poblanos pagamos 400% más por el servicio del agua”, agregó.



Adelantó que buscará a Yeidckol Polevnsky, secretaria General del Morena, para sumarse a la bancada de dicho partido político.



“La categoría que tengo, aunque no es formal es de diputado independiente. Voy a decidir y no tengo porque negarlo. Claro que he platicado con la dirigencia de Morena, por eso fui a firmar el acuerdo. Voy a presentar pruebas evidentes jurídicamente de que tengo la razón, de que no hay antagonismos y entonces me van a expulsar, voy a demostrar que tengo la razón y entonces voy a buscar a la secretaria General Yeidckol y entonces voy a solicitar mi inscripción, pero será en su momento”, sostiene.