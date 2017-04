Develarán busto del padre de Carlos Salinas de Gortari en NL

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

El cabildo de Agualeguas, población a 130 kilómetros al Noroeste de Monterrey, realizará un homenaje a Raúl Salinas Lozano, padre de Raúl y Carlos Salinas de Gortari, el próximo primero de mayo.



El homenaje se debe al centenario del natalicio de quien fuera secretario de Comercio en el gabinete de Adolfo López Mateos. Por ello, se develará un busto con la imagen del ex funcionario federal, quien fue padre del ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), además de Raúl y otros tres hermanos. El busto se colocará en la plaza principal del municipio como parte de una ceremonia que fue aprobada de forma unánime por el cabildo que encabeza el panista, José Luis García Montemayor, según medios locales.



Salinas Lozano, nació en Agualeguas el primero de mayo de 1917. Además de Secretario de Comercio, fue senador de la República y embajador de Rusia. Falleció el 23 de febrero de 2004, a los 87 años, por complicaciones de una enfermedad respiratoria.



El presidente del Colegio de Cronistas de Nuevo León, Carlos González Rodríguez, señaló que, polémicas aparte, por las acciones de sus hijos “en las que Don Raúl nada tiene que ver”, es justo el reconocimiento que las autoridades de Agualeguas realizarán a Salinas Lozano, puesto que es uno de los más distinguidos hijos de ese municipio, que debido a su trayectoria política y administrativa, estuvo considerado para suceder al ex presidente Adolfo López Mateos. González Rodríguez comentó que tal vez para otros los habitantes de otros lugares del estado o del país, no sea justificable o merecido el reconocimiento a Salinas Lozano, pero sí para la gente de un municipio.



Recordó que su hijo, el ex presidente Carlos Salinas, colocó al municipio en el escenario mundial cuando celebró ahí una reunión con su homólogo estadounidense, George Bush.

Según la ex diputada federal panista, Tatiana Clouthier Carrillo, no se justifica que por haber sido padre del ex presidente Carlos Salinas de Gortari y de un hijo que estuvo en la cárcel (Raúl), aunque luego fue exonerado, se construya con recursos públicos un monumento a Salinas Lozano. Por esa razón Clouthier llamó al Congreso local a pronunciarse al respecto, para que advierta al presidente municipal de Agualeguas, que está incurriendo en un desvío de recursos.



A la ceremonia, se espera acudan familiares de Salinas Lozano, entre ellos sus hijos, Adriana, Sergio, Raúl y Carlos.