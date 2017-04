Qualcomm reduce pronósticos luego que Apple se niega a pagar

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Qualcomm redujo el viernes sus pronósticos de ganancias al anunciar que Apple se está negando a pagarle regalías por tecnología usada en el iPhone.



Las acciones de Qualcomm bajaron a su menor nivel en 2017.



Apple Inc. había demandado a Qualcomm hace poco, acusándola de abusar de su control sobre ciertas tecnologías y de cobrar excesivamente por licencias de uso. Qualcomm dijo el viernes que Apple le ha avisado que no pagará más licencias hasta que se resuelva la disputa. Apple confirmó que suspendió sus pagos hasta que los tribunales determinen cuánto le deben.



"Hemos tratado de llegar a un acuerdo de licencias por más de cinco años pero Qualcomm se ha negado a llegar a un trato justo", dijo Apple. "Como hemos dicho antes, las exigencias de Qualcomm son irrazonables y han estado cobrándonos excesivamente por algo que es nuestra propia innovación, no de ellos".



Qualcomm dijo que continuará defendiéndose a fin de "recibir un precio justo por nuestros aportes tecnológicos a la industria"



Sin embargo, fue inmediato el efecto en las finanzas de Qualcomm, cuyas acciones ya han perdido 15% de su valor desde que Apple presentó su demanda en enero.



Qualcomm dice ahora que sus ganancias por acción oscilarán entre 75 y 85 centavos en el período de abril a junio. Anteriormente había estimado entre 90 centavos y 1.15 dólares.



Los ingresos totales ahora se calculan en entre 4 mil 800 millones y 5 mil 600 millones de dólares, cuando el pronóstico anterior era de entre 5 mil 300 millones y 6 mil 100 millones.



Las acciones de Qualcomm Inc. bajaron casi 4% en la bolsa de valores, a 51.22 dólares.