Alista Fiscalía de Veracruz recurso contra amparo a "Porky"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Fiscalía General del Estado anunció que recurrirá a un "Tribunal de Alzada" para impugnar la decisión de un juez federal que otorgó un amparo a uno de los jóvenes implicados en el caso de "Los Porkys" de Costa de Oro.



En un escueto comunicado de prensa, el órgano autónomo aseguró respetar la decisión del Juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito con sede en Veracruz, pero no compartirla.



"En consecuencia, hará uso de los recursos y facultades contempladas por la Ley, a fin de que no tenga lugar impunidad y defender los derechos de la víctima, para lo cual se dará vista a un tribunal de Alzada", expresó.



De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nacion la función de un tribunal de alzada no es la de rebatir la sentencia de primer grado, sino sustituirse en forma total y completa al inferior para resolver todos los puntos planteados en los agravios.



El titular de la Fiscalia General del Estado es Jorge Winckler, quien antes de llegar al cargo era el abogado defensor de la joven víctima del ataque sexual cometido por tres muchachos adinerados de la zona de Veracruz-Boca del Río.



"Con relación a la determinación emitida por el Juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito con sede en Veracruz, quien emitió un amparo liso y llano a favor de Diego “N”, desestimando con tal determinación los agravios que le eran atribuidos al indiciado y dejando vulnerables los derechos de una víctima atacada sexualmente, que en el momento de los hechos, era menor de edad, la Fiscalía General del Estado (FGE), difiere de manera contundente del criterio aplicado por la citada autoridad", señaló la Fiscalía.



El Juez Tercero de Distrito del estado de Veracruz, Anuar González Hemadi, consideró que no se acredita fehacientemente la acusación de "pederastia" que se fincó en contra del joven Diego "N", detenido en junio pasado en la capital española y extraditado a México en enero del presente año.



La supuesta agresión a la menor de 17 años ocurrió en enero de 2015 en la zona turística de Veracruz-Boca del Río, y fue presuntamente a manos de cuatro jóvenes adinerados.



La denuncia se presentó hasta marzo debido a que el padre de la víctima, identificada como Dahpne, había llegado a un acuerdo que incluía ofrecer disculpas en video, no acercarse a la víctima y que los agresores tomarán terapia, sin embargo al no cumplirse decidió acudir a las autoridades. El casi se se hizo público y viral en redes sociales hasta enero del 2016, cuando el señor Javier Fernández, padre de la víctima, denunció en medios de comunicación que no había avances en las indagatorias.



Además de Diego "N" detenido en junio pasado en la capital española, por este caso está en prisión Enrique Capitaine, arrestado en mayo pasado en Torreón, en el estado norteño de Coahuila. El tercer acusado, Jorge Cotaita, se encuentra prófugo de la Justicia.



Al cuarto involucrado, la justicia mexicana no encontró responsabilidad alguna, al considerar que sólo fue espectador.