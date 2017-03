Reportan que hay orden de aprehensión contra César Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

lo último: Hay orden de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte #AtandoCabos — Denise Maerker (@DeniseMaerker) 28 de marzo de 2017

Y ahora buscan a otro Duarte. Ya hay orden de aprehensión contra el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte. pic.twitter.com/MZa9OlIMiK — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) 28 de marzo de 2017

Información extraoficial surgida en la Fiscalía del estado señala que este día se giró una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.Versiones de medios locales señalan que las corporaciones policiacas a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) ya han montado un operativo para localizarlo, sin embargo esto no se ha informado de manera oficial.También hay versiones de que ya pudiera estar en el Cereso Estatal de Aquiles Serdán, sin que el departamento de Comunicación Social de la FGE haya emitido alguna información al respecto.El gobernador Javier Corral citó a una rueda de prensa a las 14:30 hora local, en la que dará a conocer cual es la situación jurídica de su antecesor.Periodistas como Denise Maerker y Carlos Loret de Mola también reportaron en sus cuentas de Twitter que ya se giró una orden de aprehensión contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.