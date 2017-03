Mujeres, sin obstáculos para ascender en el Ejército

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Las mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea no tienen obstáculos para llegar a ostentar las más altas jerarquías, afirmó José Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ), luego de recibir el Certificado de Igualdad Laboral y No Discriminación.En una ceremonia presidida por el titular de la Sedena , Salvador Cienfuegos Zepeda, en las instalaciones de la Fábrica de Vestuario y Equipo, Lorena Cruz Sánchez, titular del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres) entregó el Certificado de Igualdad Laboral y no Discriminación a las direcciones generales de Derechos Humanos y de Fábricas de Vestuario y Equipo del Ejército.Cruz Sánchez dijo sentirse confiada en que la Sedena adopte estas posturas de igualdad laboral en todas sus direcciones y sean reconocidas próximamente.Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), entregó un reconocimiento de Acreditación al Comité de Ética y Prevención de Conflictos, el cual fue recibido por Daniel Velasco Ramírez, oficial mayor de la Sedena . Gómez González destacó el orgullo que siente por las Fuerzas Armadas: “Nuestro país tiene un Ejército ejemplar del cual debemos sentirnos sumamente orgullosos”.La funcionaria reconoció las acciones que ha realizado el Comité de Ética de la Sedena en igualdad de género, como la aplicación del Protocolo para la Prevención y Atención del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual.Aplaudió que la Sedena haya obtenido el primer lugar en el ranking de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2016, realizada cada año por el gobierno federal.El general brigadier José Carlos Beltrán Benítez destacó que en el Ejército y la Fuerza Aérea es una prioridad lograr una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.Aseguró que la Defensa Nacional atiende el Código de Conducta de la Secretaría de la Función Pública: “Este marco normativo nos ha permitido generar acciones afirmativas para los hombres y las mujeres en el Ejército y Fuerza Aérea”.Reconoció el trabajo que realizan las mujeres dentro del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), como quienes se desempeñan en el Cuerpo de Policía Militar: “Destaca también la importante labor que realizan las mujeres integrantes del Cuerpo de Policía Militar en apoyo a las autoridades civiles responsables de la seguridad pública en diversas entidades federativas, como Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas”.