PRD promoverá cambios a Fiscalía para proteger a periodistas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La coordinadora del PRD en el Senado de la República, Dolores Padierna, anticipó que promoverá elevar a rango constitucional el secreto profesional de los periodistas y la cláusula de conciencia, ambos para resguardar su seguridad y garantizar la libertad en el ejercicio de su profesión.



Padierna Luna expuso además que, ante la falta de resultados de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y del Mecanismo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, impulsará cambios para que sean efectivos.



Padierna repudió que persistan asesinatos de periodistas, tres en lo que va del mes: Cecilio Pineda en Guerrero, Ricardo Monlui en Veracruz y Miroslava Breach en Chihuahua, lo que demuestra que el gremio sigue desprotegido.



Por eso se pronunció por cambiar el mecanismo de nombramiento del titular de la Feadle, con la formación de una “comisión de profesionales de la información” que proponga una terna de posibles fiscales, expertos, profesionales y confiables, al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), “para que se pueda hacer justicia y no tengamos esa Fiscalía sin dar ningún resultado como hasta ahora”.



Sobre el Mecanismo de Protección pidió una integración más reducida pero idónea, porque son 9 los de la Comisión de Gobierno “más invitados y es tanta gente y tan importantes que nunca se reúnen y es un mecanismo que realmente no funciona”.



La senadora -quien disputa con el senador Miguel Barbosa la coordinación de la bancada del PRD en el Senado, diferendo que se prevé resolver mañana, martes-- expuso también las reformas constitucionales que llevará a la tribuna senatorial.



Dijo que a la manera de la Constitución de la Ciudad de México debe establecerse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que los profesionales de la información “tienen derecho a desempeñarse de manera libre y a mantener el secreto profesional” y establecer que no podrán ser obligados a revelar sus fuentes de información.



Además promoverá, dijo, incluir que en su desempeño “periodístico se respetará como eje fundamental la cláusula de conciencia para salvaguarda de su dignidad personal, profesional e independencia”.