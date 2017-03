Casa Blanca plantea recorte millonario en programas sociales

WASHINGTON D.C. (AP)

La Casa Blanca continúa con su larga lista de recortes presupuestarios con una adicional para una reducción de 18.000 millones de dólares que afectaría a investigación médica, infraestructuras y ayudas al desarrollo comunitario, entre otras partidas.



Como ocurrió con la primera propuesta del presidente Donald Trump para el presupuesto de 2018, que fue criticada duramente por demócratas y republicanos antes este mes, el nuevo programa tiene pocas posibilidades de aprobarse.



Al contrario que el presupuesto, la lista de recortes no representa las propuestas oficiales del gobierno. Se trata en cambio de una serie de "opciones" enviadas a los asesores republicanos y legisladores que trabajan en la elaboración del presupuesto.



El portavoz de la oficina presupuestaria de la Casa Blanca, John Czwartacki, dijo que estas propuestas no se discuten con los medios de comunicación. Un asesor de Capitolio describió los recortes a The Associated Press, pero habló bajo condición de anonimato porque todavía no son públicos.