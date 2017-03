Una historia de desencuentros: AMLO y Calderón

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Desde la última contienda presidencial en 2006 en la que se enfrentaron Felipe Calderón Hinojosa, ahora ex presidente de la República y Andrés Manuel López Obrador, actual líder de Morena, las confrontaciones entre ambos políticos han sido casi rutinarias.Tanto el panista como el líder de izquierda se han dicho de todo, desde acusaciones de pactos secretos, hasta señalamientos para hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, pasando por palabras fuertes como "hipócrita" y acusaciones de ser mezquinos.En el último año han aumentado las confrontaciones. Mucho más desde que la esposa del ex presidente Felipe Calderón , Margarita Zavala, hizo pública su aspiración por la presidencia de la República; López Obrador buscar por tercera vez la silla Presidencial.En noviembre de 2016, el tabasqueño señaló que Felipe Calderón pactó con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari para que el PRI y PAN impulsen en conjunto a Margarita Zavala en la presidencia rumbo al 2018.“Esa es la información que tengo, que ya están llegando a ese acuerdo. Pero esa estrategia perversa no va a funcionar. Claro que no, les vamos a ganar a los del PRIAN, le vamos a ganar a la mafia del poder en el 2018”, afirmó el excandidato durante una gira por el Estado de México.Fue el ex presidente Calderón quien, meses después calificó de hipócrita a López Obrador, luego de que éste último sumará a Esteban Moctezuma, ejecutivo de Fundación Azteca como parte del proyecto de nación de Morena."Curioso: Esteban Moctezuma trabaja para lo que el propio AMLO llama "la mafia del poder". ¿Arreglo en lo oscurito o Hipocresía de siempre?", publicó Felipe Calderón en su cuenta de Twitter el 25 de enero pasado.Antes, el líder de Morena Dijo en varios actos públicos que Felipe Calderón quiere reelegirse a través de su esposa, Margarita Zavala; además de emprender una guerra sucia contra Morena para desprestigiarlos."Zavala es la esposa de Felipe Calderón y miembro de la mafia del poder, no más”, acusó recientemente López Obrador.Luego de que el ex presidente Felipe Calderón haya anunciado que donará su sueldo a una fundación para ayuda a niños con cáncer, el tabasqueño también criticó esa decisión y publicó un documento en el que resaltaba que el político panista no solo recibe un sueldo, sino también varias prestaciones que al año sumarían -según López Obrador- 50.8 millones de pesos.En respuesta, el ex mandatario arremetió en contra de Andrés Manuel López Obrador a quien tachó de ser un hombre mezquino e incapaz de reconocer un gesto de generosidad."Así se trate de estos niños con cáncer, a él lo que le importa es su campaña y lo que le importa es refrendarse como el mesías tropical donde él solo tiene la verdad.Y es mezquino porque es un hombre que está lleno de odio, él no puede superar que le gané y que le gané limpiamente hace poco más de 10 años"."Es un hipócrita y lo es porque aquí lo relevante ya no es qué gano yo mi vida ha sido transparente en ese sentido, desde que yo gané mi primer distrito por mayoría en Coyoacán y Portales a la Asamblea del Distrito Federal en 1988, y tuve que presentar mi primera declaración patrimonial, todas mis declaraciones año con año desde entonces han sido públicas, estoy dando continuidad perfecta a mi patrimonio", declaró Felipe Calderón en el programa Ciro Gómez Leyva Por la Mañana que se transmite en Radio Fórmula.