Me voy si el PRD respalda al PAN en el 2018, dice Miguel Barbosa

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, advirtió que si su partido respalda para 2018 al PAN, “en ese momento yo me voy, así de sencillo”.Después de la reunión de su grupo parlamentario, previa a la sesión del pleno de este martes, Barbosa dijo que promoverá que el PRD se sume a Andrés Manuel López Obrador, porque en la contienda por la Presidencia de la República sólo habrá dos contendientes, el tabasqueño y el candidato del sistema.“Yo no estaría en un partido que fuera parte de la estrategia del PAN”, dijo Barbosa.Del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera , dijo que “lo sigo viendo capaz, talentoso, pero no desarrolló una fuerza en busca de la candidatura a la Presidencia de la República; tiene mi cariño, mi afecto, mi amistad, mi reconocimiento”.