Avalan en comisiones preferente a favor de "dreamers"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Por unanimidad, las comisiones de Educación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron con modificaciones, la iniciativa preferente del presidente Enrique Peña Nieto que reforma la Ley General de Educación para revalidar los estudios de mexicanos en el exterior.Se prevé que este martes el dictamen se discuta y se aprobado por el pleno de la Cámara Alta para ser enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.Los senadores realizaron ocho modificaciones a los artículos de la Ley General de Educación, que propuso el presidente Enrique Peña Nieto en su iniciativa preferente presentada el pasado 1 de febrero.Así para a garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la educación en el nivel básico, se eleva a rango de ley la facultad de las autoridades federales de la SEP de vigilar que las autoridades escolares locales cumplan con las normas establecidas.En escuelas privadas, a fin de eliminar trámites y problemas por la retención de certificados, la SEP podrá autorizar o delegar, según el caso, que otras instituciones con reconocimiento de validez oficial de estudios otorguen revalidaciones y equivalencias parciales.A fin de facilitar la movilidad de personas que cuenten con estudios de nivel superior, se debe crear el Marco Nacional de Cualificaciones que permitirá la validez e integración en el nivel de estudios correspondiente, a partir de saberes, conocimientos, capacidades y habilidades.La revalidación de estudios queda sujeta a diversos controles, como el que las instituciones públicas y/o privadas no podrán revalidar estudios básicos, medios superior o superior, que ellas no impartan; además, la revalidación podrá ser revocada por las autoridades educativas en caso de incumplirse los lineamientos.También se obliga a las autoridades educativas federal y locales a garantizar el acceso a la educación obligatoria de las personas que no cuenten con documentos académicos o de identidad. En el caso de la educación superior, dichas autoridades deberán promover acciones similares.Se incorporó la posibilidad de que las universidades autónomas puedan celebrar convenios con la autoridad educativa federal para que la información relacionada con sus trámites de revalidación y equiparación sea incorporada al Sistema de Información y Gestión Educativa, lo que por primera vez dará cuenta del panorama total de estos procesos.El senador Juan Carlos Romero Hicks (PAN) presidente de la Comisión de Educación, expresó que el objetivo de esos cambios fue fortalecer los procesos de revalidación.“La iniciativa preferente llega en un momento de mucha visibilidad en la relación México-Estados Unidos; aunque hay que reconocer que no está dirigida solamente a repatriados o a migrantes; se dirige a toda la población, nacionales o no, que hayan hecho estudios en el exterior”.La senadora Graciela Ortiz (PRI), presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, destacó que la iniciativa tuvo un proceso de consulta que incorporó lo que al Gobierno Federal, a través de la SEP.“Pero que además incorporó el sentir y al experiencia de los secretarios de Educación Pública de los estados, incorporó el sentir de organizaciones civiles, que como los llamados dreamers estuvieron aquí expresando sus planteamientos e incorporó a las universidades públicas y privadas que también estuvieron aquí, me parece que cumplen con lo que todo proceso legislativo debe de atender”.