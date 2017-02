"No puedo decir que soy el candidato del PRD", dice Mancera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera , dijo que respeta la decisión del senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, quien ayer lunes anunció que apoyará al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador. Previamente, Barbosa se había pronunciado a favor del mandatario capitalino."Le he explicado en varias ocasiones, yo entiendo que él hubiera querido que fuese diferente, pero yo no puedo decir que yo soy al candidato del PRD", señaló Mancera.Entrevistado en Radio Fórmula, el mandatario capitalino rechazó que haya realizado un pacto con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles."Yo he estado siguiendo la convocatoria del ingeniero (Cuauhtémoc) Cárdenas, pero tampoco es cierto que yo haya pactado algo con Silvano (Aureoles), esa afirmación de Miguel (Barbosa) me extraña porque esa decisión la tomará el PRD", indicó Mancera.Sin embargo, el jefe de Gobierno reiteró su respeto y reconocimiento por el senador perredista. "Miguel Barbosa, le tengo aprecio, le reconozco muchas de las cosas que han hecho por la Ciudad, hemos trabajado por la Constitución y las reformas".Apenas hace unas semanas, quien fuera secretario de Turismo de la CDMX, Miguel Torruco, fue relevado de ese cargo luego de que se supo que apoya a López Obrador.