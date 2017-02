AMLO no supera que le gané limpiamente las elecciones: Calderón

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

"Andrés Manuel López Obrador no ha superado que le haya ganado limpiamente las elecciones", aseguró el ex presidente Felipe Calderón sobre el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien lo criticó por donar, supuestamente, sólo el 8% de su pensión a una fundación para niños con cáncer.Tras las críticas del tabasqueño, Calderón dijo que a López Obrador es "un hombre mezquino” e incapaz de reconocer un gesto de generosidad, no de él, sino de cualquier persona, "así se trate de estos niños con cáncer, a él lo que le importa es su campaña y lo que le importa es refrendarse como el mesías tropical donde él solo tiene la verdad. Y es mezquino porque es un hombre que está lleno de odio, él no puede superar que le gané y que le gané limpiamente hace poco más de 10 años".Entrevistado en Radio Fórmula, el ex presidente retó a López Obrador a comprobar de dónde obtiene sus ingresos.“Él no tiene manera de probar el origen lícito de su dinero, de manera tal que lo que él diga ante estas cosas es simple y sencillamente esperado".En ocasiones anteriores, el líder de Morena ha declarado que vive de las conferencias que ofrece y de las regalías de sus libros.Por otra parte, en el programa de Leonardo Curzio, Calderón dijo: "Vivo de las conferencias que doy, por esos ingresos puedo prescindir de mi pensión de ex presidente".