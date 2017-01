Shabot y de Swaan también lamentan tuit de Netanyahu

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El apoyo de @netanyahu a Trump y al muro muestra en toda su bajeza el grado de descomposición del primer ministro israelí Lamentable — Ezra Shabot (@ezshabot) 28 de enero de 2017

So you like walls @netanyahu? Here you have a couple of nice designs. Choose your style moron pic.twitter.com/EJm77WuKz4 — Mony de Swaan (@Mony_de_Swaan) 28 de enero de 2017

El periodista, Ezra Shabot, lamentó el apoyo de Benjamin Netanyahu a la construcción del muro fronterizo que pretende Donald Trump.El premier israelí apoyó en su cuenta de Twitter la intención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México"El apoyo de @netanyahu a Trump y al muro muestra en toda su bajeza el grado de descomposición del primer ministro israelí Lamentable", tuiteó Shabot, quien también forma parte de la comunida judía en MéxicoLo mismo hizo Mony de Swaan, aunque con algo de ironía:"So you like walls @netanyahu? Here you have a couple of nice designs. Choose your style moron" que en traducción al español puede ser: "@netanyahu, ¿así que te gustan los muros? Aquí tienes un par de lindos diseños, escoge el que te guste...".