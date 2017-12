Leer es más que aprender, es educar emocionalmente

CIUDAD DE MÉXICO()

Fomentar la lectura desde la infancia no sólo ayuda a crear buenos lectores, sino a mejorar la educación emocional de niñas y niños, considera la escritora colombiana Yolanda Reyes.



La directora de Espantapájaros, un colectivo que promueve la lectura en preescolares, indica que la búsqueda de sentido de la vida inicia desde los primeros años, pues los niños también viven momentos de dolor y pérdidas.



"Los niños, por supuesto, tienen una vida muy distinta, tienen menos años de experiencia, ven todo más fresco, son alucinantemente bellos y sabios, pero no todo es perfecto en la infancia", señala la autora de diversos libros de literatura infantil y juvenil, entre los que destacan Los agujeros negros y El terror de sexto B.



De visita en México para promover su más reciente libro Volar (FCE), la escritora indica que por medio de la literatura se puede explicar a los niños temas profundos.



"Siempre la pregunta de los adultos es: ‘¿pero ellos sí entienden?’ Claro que entienden. Lo que pasa es que a veces confundimos una conversación con dar lecciones. Hablar a los niños no es igual que hablar con los niños", subraya.



PUEDE SER LIBERADOR



En Volar, una "señora feroz" coincide en un avión con un niño que viaja solo y, por una turbulencia, comienzan una conversación sobre el divorcio de los padres del menor y los miedos de ella.



"He visto mucho lo de la custodia compartida: Niños que están una semana donde el papá y otra donde la mamá. Y se adaptan y saben qué se puede decir en cada casa y qué no, ellos aprenden a manejar eso, pero también hay un costo detrás: esa especie de bella adultez que hace sentir que saben todo y en el fondo también están solos y necesitan saber de muchos sentimientos que no termina de entender", señala.



La literatura infantil también resulta liberadora para los niños, por eso es importante acercarlos a ella, sostiene Reyes.