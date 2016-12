Rompe "Cuau" mando único; estado toma el control

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Luego de que el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, anunciara el rompimiento del acuerdo con el gobierno estatal para mantener el mando único en ese municipio y anunciara que solicitará el apoyo de fuerzas federales, el gobierno de Morelos respondió, en voz del secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, que la seguridad pública no puede estar sujeta a “novatez” ni a ocurrencias, por lo que decidieron tomar el control de la policía municipal de la capital, de manera inmediata y temporal.



Aseguró que el decreto del gobernador —que entró en vigor el pasado 3 de enero— no marca temporalidad, sin embargo, reconoció que el convenio del mando único se refrenda cada año entre el gobierno estatal y el municipal. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Guillermo Arroyo, advirtió que ante una negativa del gobierno estatal para entregar el control de la policía al municipio recurrirán a la controversia constitucional.



El abogado del edil, Cipriano Sotelo, informó que el pasado 20 de diciembre le fue concedida al alcalde la suspensión provisional para que no pueda ser detenido, pues temen que sus opositores, ante los blindajes que ha conseguido contra la revocación del mandato, busquen.