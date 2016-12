PAN y PRD critican la escasez de gasolinas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Partidos políticos criticaron la escasez de gasolina y señalaron al gobierno federal por el caos que se padece en algunas entidades del país por ese problema, por lo que exigieron a la Federación y a Petróleos Mexicanos (Pemex) garantizar los combustibles.



En un comunicado, el diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, Marko Cortés Mendoza, calificó de lamentable la escasez de gasolinas en varias entidades del país.



“Nos ponemos de lado de los ciudadanos que demandan un abasto suficiente de combustibles para realizar sus distintas actividades y le exigimos a Petróleos Mexicanos y al gobierno federal soluciones rápidas y efectivas para superar este caos. Acción Nacional le dio a este gobierno la aprobación de la reforma energética, una de las más importantes reformas estructurales para corregir el desastre económico dejado por más de 70 años de malos gobiernos priístas; hoy queda plenamente acreditada su incapacidad para su implementación exitosa”, comunicó Cortés Mendoza.



El legislador panista señaló una falta de previsión y atención del mercado por parte del gobierno federal, ya que está ocasionando inconformidad en los consumidores, al no encontrar combustibles en las gasolineras, así como molestias por las largas filas que se forman en las pocas estaciones que sí disponen del combustible.



A tan sólo unos días de la liberalización de precios de las gasolinas, el coordinador de los diputados federales del PAN recordó a este gobierno que en los últimos años, mientras, los precios internacionales del petróleo fueron a la baja, el precio de los combustibles en México nunca experimentó esas disminuciones; “ahora esperamos que si llega a subir el precio del barril, se tomen medidas para que no suba el precio a los consumidores.”



“Es absolutamente inaceptable que en un país petrolero como el nuestro tengamos escasez y tan altos precios en las gasolinas, ya es tiempo de que se pongan a trabajar y eviten mayores pérdidas de tiempo y dinero como las que experimentamos en muchas ciudades sin combustibles”, criticó Marko Cortés.



Necesario, analizar afectaciones. Por su parte, el secretario de Acción Política Estratégica del CEN del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, expresó que fue un error adelantar la liberalización de los precios de las gasolinas, por lo que propuso al Ejecutivo federal una moratoria a medida hasta revisar a profundidad la afectación que tendrá entre las familias mexicanas.



“Fue un error adelantar la liberalización, ya que no están dadas las condiciones para que el mercado funcione sin provocar perjuicios a la población, lo estamos viviendo, a sólo unos días de liberarse los combustibles hay un caos en el país por el desabasto de gasolina en varios estados del país. Mentira que esta medida no influirá en el crecimiento de la pobreza, porque quienes están en este grupo no tienen auto, por supuesto que influirá porque tendrá un impacto en el crecimiento de la inflación en 2017”, detalló el perredista.



Sánchez Camacho advirtió que los ciudadanos se verán afectados sin excepción de ser usuarios o no de automóviles, toda vez que el incremento en el precio de las gasolinas que se prevé por las mismas autoridades federales es de entre 20% y 25%; mientras que el aumento al salario mínimo es de siete pesos.



Señaló que el aumento a las gasolinas es un nuevo golpe al bolsillo de los mexicanos, “no sólo ha fracasado la estrategia del gobierno federal en materia de seguridad sino también en materia económica”.

No son los resultados prometidos. Sobre el tema, el secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Julio Saldaña Morán (PRD), sostuvo que el “gasolinazo” de 17 pesos el litro para 2017 detonará molestia e inquietud social, por lo que propuso hacer de inmediato una modificación a la reforma energética.



Expuso que 2017 será un año muy oscuro para toda la clase trabajadora, “no así para algunos empresarios, porque son ellos los que pagan un salario ínfimo a sus trabajadores y no les afectará en su cadena productiva.



“La reforma energética aprobada por el PRI, PAN y el Verde Ecologista está llena de demagogia y de mentiras; es muy dañina y tóxica, tanto que no ha dado los resultados que se prometieron a la población mexicana”, criticó.



El legislador veracruzano advirtió que, de entrada, el llamado “gasolinazo” afectará toda la cadena productiva de bienes y servicios, desde las verduras, el transporte, los productos de primera necesidad en mercados y centros comerciales, hasta escuelas particulares, sin olvidar los productos de electrónica y línea blanca.