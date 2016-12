México, lugar favorito de estadounidenses viudos para vivir

(AP )

Al enviudar, Kay McCowen renunció a su empleo, vendió su casa, gestionó la jubilación y emigró a México. Ella y su esposo Mel habían hablado de ello antes de que él falleciera en 2012."Quería encontrar un lugar donde pudiera vivir con mi jubilación", dijo. "El clima aquí es perfecto, y el lugar es hermoso".Kay es una entre el número creciente de estadounidenses que al jubilarse se van al extranjero. La cifra aumentó 17% entre 2010 y 2015 y se prevé que seguirá aumentando en los próximos años a medida que se retira la generación de la posguerra.Algo menos de 400 mil jubilados estadounidenses viven en el extranjero, de acuerdo con la Administración del Seguro Social.Los países más elegidos con Canadá, Japón, México, Alemania y el Reino Unido.La razón que da la mayoría es el costo de la vida, dijo Olivia S. Mitchell, directora del Consejo Investigador de Pensiones en la Facultad Wharton de la Universidad de Pennsylvania."Creo que mucha gente se jubila gozando de buena salud y les interesa obtener mayor valor por sus dólares y conocer el mundo", dijo Mitchell.La renta que paga McCowen en Ajijic, una población en las afueras de Guadalajara cerca del lago de Chapala, es la mitad de la que pagaba en Texas. Y puesto que el clima es templado, las cuentas de los servicios públicos son bajas.En algunos países, dijo Mitchell, los jubilados hallan que es más barato pagar a alguien para hacer la limpieza, cocinar e incluso brindar cuidados a largo plazo que en Estados Unidos.McCowen se ha adaptado bien y además cuenta con una comunidad cercana de otros jubilados estadounidenses.Pero para otros, la adaptación al nuevo país presenta numerosos obstáculos.Viviana Rojas, profesora en la Universidad de Texas en San Antonio, dice que el mayor obstáculo es el idioma o el desconocimiento de la cultura local."Muchas personas que entrevistamos dijeron que hablaban español, pero en realidad hablaban muy poco español", dijo Rojas, quien está escribiendo un libro sobre jubilados estadounidenses en México. "No tenía el conocimiento suficiente para satisfacer sus necesidades básicas como ir al médico o a la tienda".El acceso a los servicios de salud puede presentar dificultades, dijo Mitchell. Aunque reciben los beneficios del Seguro Social, el Medicare —el servicio de salud del gobierno estadounidense para jubilados— no está disponible en el extranjero.Joseph Roginski, de 71 años, dice que el costo de la vida es más alto en Japón, pero no los servicios de salud. "Las cosas son muy caras aquí. Es imposible vivir con la sola jubilación", dijo Roginski, que estuvo apostado en Japón en 1968. "Pero el seguro de salud es un factor de primera importancia para quedarse aquí".El ex especialista militar en idiomas e inteligencia dijo que paga 350 dólares anuales para tener cobertura en el seguro de salud japonés. La póliza le cubre el 70% de sus gastos. El resto lo cubre un programa secundario para personal militar retirado.México es el nuevo hogar del bombero jubilado Dan Williams, de 72 años, y su esposa Donna, de 68. La pareja vive en la comunidad de jubilados del lago Chapala desde hace 14 años."El clima y los servicios médicos son muy buenos", dijo Williams.