Trump no puede disolver su fundación todavía: Fiscalía de NY

WEST PALM BEACH, Florida (AP)

Donald Trump no puede seguir adelante con su plan de desmantelar su fundación caritativa porque las autoridades están averiguando si el presidente electo se benefició personalmente de los gastos de la organización, dijo el martes la oficina del procurador general de Nueva York.



"La fundación Trump sigue siendo investigada por esta oficina y legalmente no puede disolverla hasta que la investigación haya terminado", dijo Amy Spitalnick, portavoz del procurador general del estado Eric Schneiderman.



La declaración ocurrió después de que Trump anunció que quería disolver la Donald J. Trump Foundation, parte de lo que su equipo de transición dice es un esfuerzo para borrar cualquier potencial conflicto de intereses antes de que juramente el 20 de enero.



Pero la investigación de Schneiderman ha estado indagando por meses la manera cómo funciona la fundación y podría seguir siendo un asunto espinoso para el gobierno entrante. Demócratas de todo el país han dicho que están listos para cuestionar cualquier asunto legal o ético del imperio comercial global de Trump durante su presidencia.



La organización caritativa de Trump ha admitido que violó regulaciones del Servicio Interno de Impuestos que prohíben que se use dinero o bienes en beneficio de Trump, su familia, sus empresas o contribuyentes substanciales a su fundación.



La fundación admitió las violaciones en una declaración de impuestos del 2015, que fue hecha pública después de la elección presidencial en la que se reveló que Trump había usado la organización caritativa para llegar a acuerdos extrajudiciales, hacer una donación política de 25.000 dólares y comprar artículos, como un cuadro de él mismo, que fue colgado en una de sus propiedades.



La declaración de impuestos del 2015 fue enviada al sitio web de GuideStar, organización de monitoreo sin fines de lucro, el 18 de noviembre por alguien que usó un correo electrónico de la firma legal de la fundación, Morgan, Lewis & Bockius, dijo la portavoz de GuideStar Jackie Enterline Fekeci.