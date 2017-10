Detienen a "estatua viviente" en Festival Cervantino por tocamientos a mujeres

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un hombre que personificaba “La estatua viviente de la muerte” en el Festival Internacional Cervantino (FIC) fue detenido por realizar tocamientos lascivos a las mujeres que se acercaban a él para que les tomaran una foto.



Tres chicas denunciaron que el hombre les tocó “las pompis” la noche de este jueves, por lo que elementos de Seguridad Ciudadana realizaron un operativo para su detención.



Alrededor de las 21:30 las jóvenes reportaron a personal de Fiscalización que “La estatua viviente” las había manoseado, por lo que los funcionarios se dirigieron hacia el personaje, quien intentó resistirse al arresto en las inmediaciones del Jardín de la Unión.



Fiscalización confirmó que el personaje no contaba con permiso para laborar en la vía pública como “estatua viviente”, y con el apoyo de elementos de Policía lo pusieron a disposición del Ministerio Público para que se le investigara por el delito de abusos sexuales, pero las afectadas no presentaron cargos.



El juez municipal impuso un arresto de 36 horas al detenido por causar molestias en la vía pública y por no contar con los permisos correspondientes para laborar en los espacios públicos durante el Cervantino.



“El artista” será puesto en libertad este sábado por la mañana.