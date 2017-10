Si pierdo ya no volvería a ser candidato: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, alista la presentación del documental autobiográfico titulado Esto Soy, que irá a acompañado de un folleto que será repartido entre los militantes de Morena, en el cual traza un “plan B” de no ganar la Presidencia de la República, que consiste en irse a vivir a la quinta La Chingada, en Palenque, Chiapas, donde se dedicaría a la docencia.



“Si nos gana la mafia o la gente no decide, yo no volvería a ser candidato a nada”, escribió el tabasqueño en el folleto —cuya copia tiene El Universal— que será repartido a simpatizantes de Morena rumbo a la campaña presidencial de 2018, donde indica que de no ganar la Presidencia tampoco aceptará ser un dirigente moral y otros tomarían la estafeta de su partido.



“Seguiré luchando hasta que muera por mis ideales, pero no actuaría como líder del movimiento ni me permitiría que me consideraran dirigente moral. Eso me apena. Es mejor el relevo generacional. Afortunadamente hay otros que tomarían la estafeta. Yo pasaría a ser un militante más, dedicado a otras actividades”, dice.



El folleto serviría como un texto guía para la realización del documental Esto Soy, producido por Epigmenio Ibarra, pero al tratarse de otro género —con un volumen mayor de contenido—, Morena y López Obrador decidieron que se publicaría el escrito en un formato tamaño media carta, editado por el director del periódico Regeneración, Jesús Ramírez Cuevas, acompañado de imágenes aportadas por familiares y amigos del líder partidista.



El área de prensa de Morena confirmó que el documental y el folleto son dos ejercicios distintos, es decir, el productor Epigmenio Ibarra si realiza en estos momentos la filmación y elaboración de un audiovisual y, por otro lado, el folleto que fue escrito por el líder partidista, aunque aún no hay fecha para repartirlo.



En el escrito de AMLO, que será repartido en formato de folletos, narra su vida desde la infancia hasta la competencia electoral de 2006 y 2012, además de detallar su proyecto de nación rumbo a 2018, en el que aplicaría la misma fórmula que cuando gobernó la Ciudad de México: Evitar la corrupción y gobernar con austeridad.



“Luego del fraude de 2012, algunos opinaban que debía retirarme. Mis malquerientes sostuvieron que estaba viejo y políticamente acabado. Inclusive llegué a pensar en esa posibilidad y en afirmar en el Zócalo: ‘Quise ser como Juárez, como Madero, como el general Cárdenas y no puedo o no quiso la gente’”.



López Obrador explica en el décimo y último capítulo del texto guía titulado “A Palacio o la Chingada” señala que si Morena llega a la Presidencia en 2018 consagrará seis años de su vida a trabajar por la patria, pero de lo contrario, de perder los comicios se irá a vivir a La Quinta La Chingada, que se ubica en Palenque, Chiapas.



“En fin, este es mi ‘plan B’, pero todo será como el pueblo mande y como Dios quiera”, dice en las últimas líneas de su escrito; sin embargo, el principal plan de López Obrador, quien en el documental se asume como radical, es llegar a la Presidencia de la República y para ello también detalla que su proyecto de nación va encaminado a acabar con la corrupción y los privilegios de la clase política, a través de reformas constitucionales.



Adelantó que aplicará la misma fórmula que cuando fue jefe de Gobierno capitalino.



Precisó que algunas “pequeñas reformas” que buscará implementar son suprimir fueros y privilegios.



Sobre política. Sin reconocer su pasado priista, el presidente de Morena narra las dos veces que ha perdido las elecciones presidenciales en 2006 y 2012, y acusa fraude y se ensaña contra sus dos rivales y ganadores de aquellas contiendas: Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.