Mujer de SLP, entre migrantes rescatados dentro de tráiler en Texas

SAN LUIS POTOSÍ, San Luis Potosí(SUN)

Una mujer del estado de San Luis Potosí se encontraba entre los migrantes rescatados con vida del interior de la caja del tráiler que "polleros" abandonaron en San Antonio, Texas, confirmó el Instituto de Migración y Enlace Internacional del Gobierno del Estado.



La potosina está delicada de salud y recibe atención médica en un hospital de aquella ciudad estadounidense.



El titular de la dependencia, Enrique Malacara Martínez, señaló que este miércoles fue informado de que una persona de San Luis Potosí había sido identificada entre el grupo de paisanos que dejaron encerrados en la caja de un tráiler localizado en el estacionamiento de Walmart.



"El día de ayer la embajadora Reyna Torres Mendívil que es la cónsul de México en San Antonio informó que de los inmigrantes localizados 34 son mexicanos, uno de ellos por lo menos es potosino, faltan personas porque están hospitalizados por identificar, por hacerles la entrevista consular", detalló.



"Se notificó de un potosino, todavía no se tiene el municipio; y también comentarle que los datos personales se están manejando con alto grado de confidencialidad porque hay investigaciones en contra del chofer de este camión y que en esas investigaciones se solicita que los datos de las personas sean reservados y sean confidenciales", señaló.



El funcionario explicó que no le fue proporcionado el municipio de origen de la migrante, pero se dijo que se está brindando la atención médica a la víctima y a su familia.



"Todas las acciones de protección consular las está encabezando la Secretaría de Relaciones Exteriores", dijo.



Por la reserva de los datos de identidad de la persona originaria de esta entidad, refirió que gobierno del estado no ha logrado establecer comunicación con su familia.



"Pero, bueno, a través del consulado se está otorgando toda la atención y se están activando todos los procedimientos de protección consular correspondientes, brindándoles atención médica y el acceso a abogados", aseveró el director del Instituto de Migración.



Dijo que por respeto a los protocolos de la Secretaría de Relaciones Exteriores esa es la información que puede compartir, pero en cuanto se tenga autorización de la dependencia federal se podrían proporcionar más datos.