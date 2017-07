Solicita México extradición de Roberto Borge

(GH)

México ha solicitado al gobierno de panamá la extradición del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, informa la agencia EFE.



Elementos de la Interpol en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) detuvieron al ex mandatario el 5 de junio del presente año.



El 24 de febrero, la PGR comenzó la investigación contra el ex gobernador por la venta irregular de terrenos patrimonio del estado a presuntos prestanombres.



La carpeta de investigación que abrió la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) es por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita; y como medida precautoria se aseguraron 25 inmuebles.



Y es que existen irregularidades en el proceso de enajenación de los inmuebles, que en suma su valor comercial es de 5 mil millones de pesos pero que fueron vendidos por el 6% de su valor real, según denuncian.



La carpeta se inició luego de la denuncia interpuesta por la Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del estado de Quintana Roo, “en la cual se hizo del conocimiento que durante el periodo de abril de 2011 y abril de 2014, fueron enajenados, de manera irregular y a un precio muy por debajo del valor comercial, múltiples inmuebles propiedad del Gobierno del estado de Quintana Roo”.