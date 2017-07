Familia narra su dolor tras muerte de migrante en tráiler de Texas

AGUASCALIENTES(SUN)

En la familia de José Rodríguez Azpeitia, de 34 años de edad, quien falleció tres días después de que fuera rescatado del tráiler abandonado en San Antonio, Texas, hay dolor e indignación.



En agosto pasado José había vuelto a su tierra y once meses después decidió retomar el "sueño americano" para procurar un mejor nivel de vida a sus cinco menores hijos.



Iba a la segura a trabajar como albañil, como lo había hecho por años, levantando casas en aquel país.



El 10 de julio, salió de su hogar con su concuño, Adán Lara Vega, sobreviviente del tráiler y se encontraron con tres vecinos para "embarcarse" ; se supo de él hasta el martes pasado cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que había fallecido en un hospital de San Antonio.



"Estamos de luto, no queremos hablar con nadie, toda la familia está mal; Mónica, esposa de José, se encuentra sedada a causa del impacto que tuvo al enterarse de la pérdida", comentó uno de sus hermanos.



Su padre, Faustino Rodríguez, espera la autorización de la visa humanitaria para viajar a Estados Unidos a realizar los trámites de identidad de su hijo y pedir la deportación del cuerpo.



José y su esposa Mónica Briones vivieron muchos años en Estados Unidos; allá nacieron sus cinco hijos de 16, 13, 11, 9 y 8 años de edad, pero el año pasado decidieron regresar a su tierra natal, comenta María, vecina de la familia, en la Colonia Palo Alto de esta ciudad.



"Aquí no puedes hacer nada, la única opción de salir adelante está en el 'Norte'" dice la mujer.



En El Llano, localizado a 45 kilómetros de la capital hidrocálida, con poco más de 20 mil habitantes, sin los dólares que envían los migrantes se caería la economía, dice el alcalde Ramiro Salas Patiño.



En este municipio, predominantemente agrícola, todas las familias tienen al menos de uno a dos parientes trabajando en el país vecino, menciona el edil.



Esmeralda Gómez, hermana de José Luis Gómez, también rescatado del tráiler, mencionó que éste sigue hospitalizado. Señaló que en el municipio, todo el pueblo está consternado por el sufrimiento de sus migrantes y la muerte de José Rodríguez.



El sacerdote de la Parroquia de la Virgen de la Luz, en las misas ha pedido por la recuperación de los lesionados que dejaron encerrados en el tráiler y porque Dios dé fortaleza a los familiares de las víctimas.



El alcalde señaló que cuatro paisanos de El Llano siguen hospitalizados.



Salas Patiño acompañó a los familiares de los migrantes a la delegación de la SRE para que se les otorguen pasaportes y proceder a tramitar visas humanitarias con el propósito de que se reencuentren son sus seres queridos.



Los lesionados son José Luis Gómez Moreno, Romualdo Vázquez Esparza, Juan Daniel Tiscareño Aguilar y Adán Lara Vega.