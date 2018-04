Lamenta EPN muerte del ex presidente de Guatemala, Álvaro Arzú

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

El presidente Enrique Peña Nieto manifestó sus condolencias a la familia del ex presidente de Guatemala, Álvaro Arzú, por su fallecimiento.A través de su cuenta en la red social de Twitter, el mandatario destacó el trabajo de Arzú para impulsar la relación entre Guatemala y México fomentado, señaló, la cercanía entre el pueblo mexicano y el guatemalteco."Externo mis condolencias a la familia del ex Presidente de Guatemala Álvaro Arzú, por su lamentable fallecimiento. Como Presidente y Alcalde de la Ciudad de Guatemala, impulsó la relación entre ambos países, fomentando cercanía y afecto entre los pueblos de Guatemala y México", escribió el Presidente.Arzú era un destacado y polémico político que fue electo alcalde de la ciudad de Guatemala en cinco ocasiones, tres de ellas consecutivas, incluyendo el periodo actual.También fue canciller durante el gobierno del ex presidente Jorge Serrano Elías (1990-93), exiliado en Panamá tras dar un autogolpe de Estado.Como canciller, Arzú firmó la independencia de la ex colonia británica de Belice, aunque entre ambos países aún persiste un litigio territorial centenario que ahora buscan solucionar llevándolo a la Corte Internacional de La Haya.