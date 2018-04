Banxico reporta retrasos en transferencias de 3 bancos

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Banco de México (Banxico), informó que se registraron incidentes operativos en tres bancos en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que pudieron haber provocado retrasos en las transferencias de fondos de dichas instituciones a sus clientes.



Los "incidentes", como los calificó el banco central, ya han afectado a algunos trabajadores que, por lo general, reciben su quincena de manera electrónica unos días antes de fin de mes.



En redes sociales han mostrado su enojo por el retraso en el pago de su nómina, pese a que las empresas ya depositaron el dinero.



En Twitter hay manifestaciones de todo tipo de quejas en contra de Banorte y Citibanamex.



Sin embargo, Banxico no dio los nombres de los bancos que están presentando problemas operativos.



Al respecto, el Banco de México aclaró que el problema no tiene que ver con el SPEI, pues la infraestructura de dicho sistema en Banxico no ha sufrido afectación alguna y no existen indicios de afectaciones a los recursos de los clientes de ninguna de las instituciones participantes en el referido sistema.



Como medida preventiva, los participantes involucrados, que son los bancos privados, mantendrán su conexión con el SPEI bajo esquemas de contingencia que podrían afectar el servicio que dichas instituciones prestan a sus clientes.



Por tal motivo, Banxico dijo que es posible que los clientes de los participantes involucrados, los bancos, experimenten lentitud, tanto en los envíos de transacciones, como en la recepción de recursos provenientes de otras instituciones financieras, posiblemente de algunas horas, y retrasos en las consultas de los certificados electrónicos de pago.