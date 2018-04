AMLO se gana los aplausos al recordar a Colosio y Maquío en el Tec

(GH)

En su conferencia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Andrés Manuel López Obrador recordó a Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI que fue asesinado el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, Baja California, unos meses antes de la elección presidencial, informa el HuffPost México "De esta institución salieron dos personajes que yo admiro y respeto: Maquío y Luis Donaldo Colosio", dijo AMLO, provocando algunos gritos y muchos aplausos por la mención a los ex alumnos.Colosio estudió economía en el ITESM antes de emprender una carrera política que lo llevó al Congreso, a la presidencia del PRI y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).Al igual que en el 2012, López Obrador fue bien recibido por la comunidad del Tecnológico de Monterrey y este viernes salió ovacionado por los alumnos con el grito de “Pre-si-dente, Pre-si-dente”, señala El Financiero Ante estudiantes, explicó que de no ser candidato presidencial, no votaría por alguno de sus rivales en la contienda electoral, se abstendría o anularía su voto, debido a que -dijo- ninguno de ellos tiene cualidades.