México no se puede reinventar cada 6 años: Emilio Azcárraga

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Emilio Azcárraga Jean termina una reunión del Consejo de Administración del Grupo Televisa. Se muestra satisfecho con el desempeño financiero de sus negocios en el área de contenidos, telecomunicaciones y el porcentaje de regalías por Univision.



El presidente de la compañía sonríe ante la cámara fotográfica: “Grupo Televisa está en una posición financieramente sólida. Cerramos el trimestre con más de 2 mil 500 millones de dólares en efectivo y con un buen ritmo de crecimiento en ventas e incrementando utilidades de manera consistente”.



En entrevista con EL UNIVERSAL, habla también de la situación político-electoral de México, como lo han hecho otros empresarios en medio de la contienda por Los Pinos, defiende las reformas estructurales, principalmente la de telecomunicaciones, y menciona los beneficios por la construcción del nuevo aeropuerto.



“Yo soy de la idea de que un país no puede reinventarse cada seis años. Se requiere cierto grado de continuidad. Eso no limita, desde luego, que se revise a fondo cualquier asignación que se tenga que pagar con recursos públicos”.



¿Qué destaca de los resultados financieros de Grupo Televisa?

—Acabamos de concluir el consejo y emitir nuestro comunicado a los mercados. Hay buenos resultados en materia de audiencias, venta de contenidos y en telecomunicaciones. Alfonso [de Angoitia] y Bernardo [Gómez], los nuevos copresidentes ejecutivos, tendrán mañana [hoy] llamada con inversionistas y analistas, y creo que darán cuenta de varios datos novedosos y de una posición financiera sana y sólida de la empresa.



En el tema de las audiencias, nuestros noticiarios y producciones propias están generando importantes volúmenes. Te diría que nueve de los 10 programas más vistos este trimestre en la televisión mexicana son nuestros. Esto nos ha permitido aumentar la venta total de contenidos en más de 8%.



En temas de telecomunicaciones, los ingresos en nuestros sistemas de cable han aumentado 9.6% en el trimestre. Además, hemos crecido en más de 260 mil nuevos servicios. Quizá ha sido el mejor periodo en adición de servicio de banda ancha de Internet, que ha hecho una gran diferencia en términos de precio y calidad para millones de mexicanos.



Adicionalmente, recibiremos este año alrededor de 35% más regalías de Univision, en dólares, lo cual sigue fortaleciendo nuestro balance. Grupo Televisa está en una posición financieramente sólida.



Hay quienes cuestionan el futuro de la televisión, ¿qué opina de esta visión?

—Al inicio de esta semana vimos los resultados de las mediciones de audiencia del primer debate presidencial que organizó el Instituto Nacional Electoral (INE). Fue muy impresionante, más de 13 millones de mexicanos lo vieron por televisión. Mucho más gente que la que lo vio por todas las plataformas digitales juntas. Esto confirma que en México la TV sigue siendo un medio de gran importancia, incluso entre los jóvenes.



Pero eso no obsta para que estemos reevaluando nuestros contenidos para México y el mundo, en una competencia que ya es global. Así como tenemos cientos de canales y plataformas con programación del extranjero, también queremos que nuestros contenidos sigan siendo los más relevantes en el mundo de habla hispana y nos representen con orgullo.



Estamos trabajando no sólo telenovelas con tramas más actuales y de menos duración, también bioseries, realities y súper series. Un ejemplo innovador es Por Amar sin Ley, mezcla entre telenovela y serie, producida por José Alberto Castro, es una de nuestras producciones más exitosas, con un share promedio de más de 18%.



También, con enorme éxito, estamos haciendo el primer programa de competencias deportivas extremas [reality] producido en México, Reto 4 elementos, naturaleza extrema. Estamos produciendo contenidos no sólo para Univision, en Estados Unidos, también lo hacemos para Amazon y Netflix.



El presidente de la compañía explica que está al pendiente de las decisiones estratégicas, a pesar de haber dejado a finales de 2017 la posición de director General (CEO) de Televisa. “Tengo un gran equipo y como cabeza del área de contenidos, hace unos meses nombramos a Patricio Wills, quien tiene una amplia experiencia en producción y una visión clara de las necesidades del entretenimiento en el mercado hispano, incluido el de Estados Unidos”.



Pero regresando a tu pregunta, sí estoy involucrado de lleno en el diseño estratégico de largo plazo de Grupo Televisa. Sin embargo, eso no limita que igualmente esté al pendiente de los temas que me apasionan, como los contenidos, el futbol y, desde luego, Fundación Televisa.



¿Cómo recibieron a Patricio Wills en San Ángel?

—Su recepción no pudo haber sido mejor. Conocía desde antes a la mayoría de nuestros productores, los admira y tiene una magnífica relación con todos ellos. Al llegar a San Ángel comentó que sentía que llegaba a manejar ‘el Vaticano de la producción de contenidos audiovisuales’.



¿Cuál es la expectativa financiera para 2018, año electoral?

—Pues esperamos que la gente nos siga favoreciendo con ver nuestros noticiarios y programas de debate. Estamos muy contentos con el liderazgo que tienen nuestros espacios informativos en todos los horarios. Pero es algo que se trabaja a diario.



Este año también tenemos Mundial de futbol y varias áreas del grupo lo ven como una buena oportunidad para crecer audiencias en el sector radiodifundido y también en lo digital. Somos oficial-broadcaster de la Copa del Mundo y llevaremos en TV abierta 30 partidos, incluidos todos los de la Selección Nacional, y en exclusiva, en Sky, el total de los 64 partidos del Mundial.



¿Cree que México pase a los octavos en el Mundial?

—Confío en que nuestros jugadores harán un gran papel y que sí pasarán a esa etapa.



De vuelta a la situación política, ¿le preocupa el clima electoral?

—He visto un buen intercambio de ideas entre los candidatos, incluso también entre sus equipos de campaña. Hemos abierto muchos espacios para el debate, calculo unas siete horas a la semana en red nacional, en adición a nuestra programación local. El clima ha sido el esperado en cualquier campaña.



En los últimos días algunos empresarios han manifestado su inquietud por las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, que habla de revertir reformas como la energética y la educativa, ¿comparte esta preocupación?



—Las reformas aprobadas han sido importantes. Yo te puedo hablar de la que conozco, la de telecomunicaciones. Se ha abierto la competencia en televisión, donde competimos ahora con más televisoras, pero también en telecomunicaciones ha empezado a verse el avance.



Por ejemplo, los usuarios de servicios de telecomunicaciones han tenido ahorros, al ya no pagar por la larga distancia nacional.



Hay mejores precios y mejor calidad en los servicios. En Televisa, por ejemplo, la reforma nos ha facilitado, a través de Izzi y Sky, dar a nuestros suscriptores servicio de internet a muy buen precio y con alta calidad. Incluso nuestro servicio residencial ya incluye llamadas ilimitadas de México a Estados Unidos, Canadá, el resto de América y Europa. Esta competencia, independientemente de quién sea tu proveedor, ha permitido dar a millones de mexicanos una mejoría en calidad y precio. La reforma ha tenido un buen efecto en el bolsillo de los mexicanos.



¿Está usted de acuerdo con la cancelación del proyecto del nuevo aeropuerto?

—Cualquiera que ha viajado recientemente por el Aeropuerto Benito Juárez se da cuenta de que ha llegado a su tope y que es un cuello de botella para el tráfico aéreo y para la llegada de millones de visitantes a México. Desconozco los detalles técnicos de cómo se eligió la sede del nuevo aeropuerto, pero sé que fue hace varios años y que ya se han hecho inversiones importantes. De hecho, cuando uno despega del actual aeropuerto, se aprecia que ya va tomando forma la construcción del nuevo.



Yo soy de la idea de que un país no puede reinventarse cada seis años. Se requiere cierto grado de continuidad. Eso no limita, desde luego, que se revise a fondo cualquier asignación que se tenga que pagar con recursos públicos. Por cierto, hablando del nuevo aeropuerto, hoy [jueves] sostuvimos una mesa sobre este tema en Despierta con Loret, la gente pudo comparar posiciones, conocer beneficios y riesgos de este proyecto.



¿Cómo ve a los candidatos presidenciales? ¿Tiene Televisa un favorito en 2018?

—Más allá de mi opinión personal [Emilio sonríe], te puedo asegurar que Televisa no tiene favorito. El papel de Televisa, como empresa líder en información, es ofrecer a sus audiencias elementos para que cada uno tome su decisión. Y para ello tenemos un equipo de periodistas que hacen un gran trabajo, que tienen un amplio reconocimiento y que realizan su tarea con total profesionalismo.



De hecho, la UNAM y el INE monitorean nuestros noticiarios y es público que estamos dando una cobertura equitativa e imparcial.



Incluso, sin tener obligación para ello, el domingo pasado dimos al INE gratuitamente nuestros canales de Las Estrellas [Canal 2] y ForoTV para difundir el primer debate presidencial. Afortunadamente, y con todo y que muchas señales de TV teníamos la misma transmisión del INE, la mayor parte de la audiencia prefirió ver el debate con nosotros. Valoro mucho la confianza de nuestra audiencia y estaremos llevándole todo lo relevante de este proceso electoral.



¿Cree que es necesaria una reforma a la ley electoral?

—Sí lo creo, el modelo que tenemos es de 2006. Es muy anticuado y rígido. En estos 12 años mucho han cambiado las formas de comunicar, el marketing comercial y el político. Incluso están insatisfechos partidos, candidatos y hasta en el INE. Es un modelo rebasado por el avance tecnológico y por las necesidades del electorado. Más de 53 millones de spots ya no le sirven a nadie, ni a los partidos, ni a los ciudadanos.



Pero esto es por ley y estamos aplicándola puntualmente. El otro día me enseñaron que la página del INE da un cumplimiento a Televisa de un 98% en la transmisión de spots políticos. Así que, mientras definen si cambian o no la ley, nosotros estamos cumpliendo.



¿Qué piensa de quitar el fuero a los servidores públicos, incluido el Presidente de la República?

—No conozco la minuta que se aprobó en la Cámara de Diputados, pero he leído que varios abogados y académicos, como Jorge Islas, Salvador Nava, Roberto Gil, Luis Carlos Ugalde y Jacqueline Peschard han hecho observaciones y críticas importantes. Algunas por deficiencias en lo aprobado y otras por riesgos que conlleva eliminarlo, ante posibles abusos de alguna autoridad investigadora e incluso en contra de la autonomía e independencia de ciertas instituciones.



Requiere un amplio y transparente debate. No necesariamente el fuero tiene que estar asociado con impunidad. En todo caso, es una protección temporal para no ser procesado mientras se investiga cualquier probable delito. Pero veamos si el Congreso llega o no a un consenso.



Azcárraga acepta una sesión de fotografías en la sala del Consejo de Administración de Grupo Televisa, donde están colocadas pantallas planas de televisión —en una de ellas tiene el sitio web de EL UNIVERSAL—. Emilio sonríe, pocas veces se le ve con corbata. La sesión lo ameritaba.