Sesión fotográfica en lencería en Palacio Nacional está fuera de tono: INAH

(El Universal)

El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, calificó de indebido y fuera de tono la sesión fotográfica que una modelo realizó en lencería en instalaciones de Palacio Nacional.En el marco de la inauguración de la exposición "Xochipilli, el señor de las flores" en el Museo Nacional de Antropología, el funcionario explicó que la competencia del Instituto en este inmueble histórico se limita a la colaboración en la conservación, pero no le corresponde la vigilancia ni la administración del sitio."Me parece fuera de tono, pero en la medida que INAH no administra ese inmueble no tiene competencia respecto a quién entra o quién sale en determinado espacio o cómo va vestido", dijo."El cuerpo humano me parece admirable, de mujeres y de hombres, y que se promocionen prendas de vestir no le veo ningún problema, pero en este caso, en el caso particular de la sede del Ejecutivo Federal, que es el centro simbólico de la República Mexicana me parece fuera de tono", añadió.Sobre las sanciones dijo que al no tener competencia directa no pueden ver quién salió o quién entró o cómo iba vestido."Sí podemos señalarlo, como una entidad que promueve la dignificación de nuestro patrimonio cultural y en el caso particular de este monumento histórico, los monumentos históricos pueden tener diversos destinos. En el Centro Histórico, en la Ciudad de México hay infinidad de construcciones históricas que tienen distintas finalidades, de los cuales ni siquiera sabemos, porque además no tenemos por qué saber. En el caso particular de este monumento histórico que es de carácter público pues si efectivamente es claro que debemos mantener un sentido de dignidad, de respeto de los espacios, pero ahí no tenemos competencia", dijo.