Meade revira a AMLO: "Se le puede quemar el arroz"

(El Universal)

José Antonio Meade Kuribreña, candidato de la coalición Todos Por México, le contestó a su adversario Andrés Manuel López Obrador que cuide su arroz ya cocido, porque se le puede quemar.



“Cuando uno piensa que el arroz ya se coció, corre el riesgo de que el arroz se le queme, y yo creo que eso nunca conviene en una elección. Mi abuelo decía, con sabiduría, que no hay nada tan poco inteligente como la soberbia”, apuntó.



Más temprano, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su arroz “ya se coció”, y apuró a quienes apoyan a José Antonio Meade y Ricardo Anaya a “sacar la matraca”, porque van muy atrasados.



“Claro, están haciendo su luchita, y es legítimo, pero que se apuren quienes les están ayudando, que se apliquen más, porque también solo trabajan ocho horas, no se despeinan”, dijo.

José Antonio Meade también se refirió a los dichos del candidato de Juntos Haremos Historia, quien lo acusó a él, a Ricardo Anaya y al actual canciller Luis Videgaray de estar involucrados en los moches para legisladores, a cambio de votar una iniciativa o elegir ciertas empresas para las licitaciones, dijo que en ninguno de los dos presupuestos en los que participó como secretario de Hacienda hubo el caso.



“A mí me tocaron dos presupuestos, el de 2012 y el de 2017 para 2018, en ninguno de los dos había un fondo que se le etiquetara a los legisladores, y vuelvo a insistir en algo fundamental, y es algo en lo que voy a seguir insistiendo, que (López Obrador) presente su 7 de 7, no es complicado”, sostuvo.



A su salida de la reunión privada con más de 800 consejeros del Grupo Citibanamex, Meade ofreció un mensaje a medios en el que aseguró que lo que está en juego para las elecciones de este año es la confianza de la economía mexicana, y fue eso lo que ofreció a los empresarios.



“Un programa que nos va a permitir trabajar en la agenda de pobreza, de seguridad, que nos va a permitir que desarrollemos estrategias en salud, educación preservando la confianza que hoy se tiene en la economía mexicana, una confianza que se ha construido por lustros”, comentó.



Del recinto donde se celebran los trabajos del grupo bancario, salió de la mano de su esposa, Juana Cuevas, quien utilizó su vehículo personal, y el candidato se fue con ella, de copiloto.