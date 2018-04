Acudiré a segundo debate, afirma AMLO

(El Universal)

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, afirmó que tiene palabra y acudirá a los dos siguientes debates aunque en el primero lo quisieron trampear.



"Tenemos palabra, dijimos vamos a los tres debates. En el anterior nos quisieron trampear pero no pudieron y estamos creciendo", afirmó.



En entrevista tras concluir una reunión con empresarios, el tabasqueño adelantó que en el segundo debate subirá en más encuestas cinco puntos más, luego de que versiones periodísticas apuntaban a que no asistiría al segundo encuentro, que se realizará el 20 de mayo en Tijuana, Baja California.



"En el segundo debate vamos a subir otros cinco puntos. Aunque se unan los candidatos ya no podrían alcanzarnos", aseguró.