"Este arroz ya se coció", dice López Obrador tras reunión con Grupo Citibanamex

(El Universal)

A dos meses de que terminen las campañas, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su arroz “ya se coció”, y apuró a quienes apoyan a José Antonio Meade y Ricardo Anaya a “sacar la matraca”, porque van muy atrasados.



“Claro, están haciendo su luchita, y es legítimo, pero que se apuren quienes les están ayudando, que se apliquen más, porque también solo trabajan ocho horas, no se despeinan”, dijo.



Aludió al ex presidente Vicente Fox, a Claudio X. González, al también ex mandatario Carlos Salinas y a Diego Fernández de Cevallos, a “que agarren la matraca y que se vayan las plazas a apoyar a (Ricardo) Anaya y a (José Antonio) Meade”.



A su salida del encuentro con cerca de 800 consejeros del Grupo Citibanamex, se le vio acompañado de Marcelo Ebrard y Alfonso Romo.



En entrevista, aseguró que con los empresarios le fue muy bien.



“No hablamos exactamente de los sobornos, de los moches, pero sí de casos como los de Odebrecht, que no se deben de repetir, por eso tenemos que revisar los contratos del aeropuerto”, puntualizó.



Agregó que les dio garantía de que en su gobierno habrá estado de derecho.



“Son puentes con ellos las reuniones, es informar, tener la información de primera mano es importante porque hay mucha guerra sucia, muchas distorsiones, quieren asustar a empresarios, a los inversionistas entonces es bueno que ellos nos escuchen”, abundó el candidato.



Sobre el tema de los moches, acusó directamente a sus contrincantes, Anaya y Meade, de haber estado al tanto del asunto.



“Anaya estuvo ahí, y Meade lo permitió siendo secretario de Hacienda, empezaron desde que estaba (Luis) Videgaray, pero lo siguieron con Meade”, dijo.



Luego de que el Senado de la República dejara en la congeladora la minuta enviada por la Cámara de Diputados para eliminar el fuero constitucional, López Obrador adelantó que será un asunto del que él mismo se encargará cuando llegue a la silla presidencial.



“El fuero, nosotros lo vamos a resolver, se van a terminar, el fuero y los privilegios, les hablo con esta seguridad porque no solo vamos a ganar la presidencia, vamos a tener mayoría en el congreso”, aventuró.