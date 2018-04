Niños simulan ser candidatos; Mexicanos Primero lanza spot para defender la Reforma Educativa

(El Universal)

Que en esta elección se cumplan los sueños de todos los niños, no de los políticos.

La educación no es negociable ¡Infórmate!https://t.co/hscBL5k1LD pic.twitter.com/ZVUqKrJuaU — Mexicanos Primero (@Mexicanos1o) 27 de abril de 2018

La organización Mexicanos Primero lanzó un spot en el que cinco niños representan a los candidatos presidenciales para defender la reforma educativa."Soy Ricardo, me gustaría una educación para lograr mis sueños, no la de los políticos", dice el primero de los niños, con lentes y rapado, semejante a Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.Con camisa blanca, el segundo niño se llama "Pepe", como José Antonio Meade, el candidato del PRI y del Verde, y quiere "que mis maestros sean un ejemplo para todos"."Andrés", con acento tabasqueño, quiere que "a los maestros les hagan exámenes como nos lo hacen a nosotros", en alusión a Andrés Manuel López Obrador, el candidato de Juntos Haremos Historia, quien ha expresado su desacuerdo por la reforma educativa.Vestido de chaleco y con acento norteño, "Jaime" pide que le enseñen inglés y "Margarita", con rebozo, busca que "el cambio en mi escuela no se detenga".David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, indicó que el spot se transmitirá en cines y medios de comunicación durante este fin de semana.